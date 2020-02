Écoutez la nouvelle chanson de Sam Hunt, la chanson préférée de Country, Hard To Forget

Sam Hunt a suivi l’annonce de son prochain deuxième album et la tournée estivale en sortant la nouvelle chanson «Hard To Forget». La star du country l’a écrite avec Luke Laird, Shane McAnally, Josh Osborne, Ashley Gorley, Audrey Grisham, Russ Hull et Mary Jean Shurtz.

«Hard To Forget» est une juxtaposition frappante du son moderne du pays, dans lequel Hunt est l’un des artistes qui l’emmènent dans un territoire influencé par le hip-hop et ses grandes traditions. Il s’ouvre sur un échantillon et contient des références récurrentes à la pièce de base de Webb Pierce, 1953, «There Stands The Glass».

La nouvelle chanson est le dernier aperçu du deuxième album de Hunt, Southside, qui, comme annoncé, sera publié le 3 avril par MCA Nashville dans le prolongement de ses débuts multi-platine 2014 Montevallo. Ses fans ont déjà apprécié «Sinning With You» et le top cinq actuel de la diffusion aérienne «Kinfolk».

Le Hunt’s Southside Summer Tour 2020 doit commencer le 28 mai à Charlotte, en Caroline du Nord, avec des dates qui dureront jusqu’au 26 septembre, date à laquelle l’itinéraire se terminera à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. La tête d’affiche sera rejointe sur l’affiche par les invités Kip Moore, Travis Denning et ERNEST, avec un DJ set de Brandi Cyrus. Les dates complètes de la tournée sont énumérées ci-dessous.

Itinéraire Southside Summer Tour 2020:

28 mai – Charlotte, N.C. @ PNC Pavilion

29 mai – Raleigh, N.C. @ Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek

30 mai – Bristow, Va. @ Jiffy Lube Live

11 juin – Atlanta, Ga., Ameris Bank Amphitheatre

12 juin – Tampa, Fla. @ MidFlorida Credit Union Amphitheatre

13 juin – West Palm Beach, Floride @ Coral Sky Amphitheatre

18 juin – Toronto, Ont. @ Budweiser Stage

19 juin – Detroit, Michigan @ DTE Energy Music Theatre

20 juin – Chicago, Ill. @ Hollywood Casino Amphitheatre

25 juin – Mt. Pleasant, Mich. @ Soaring Eagle Casino & Resort

26 juin – Milwaukee, Wisc. @ Amphithéâtre américain d’assurance familiale

27 juin – St. Louis, Mo. @ Hollywood Casino Amphitheatre

10 juillet – Bangor, Maine @ Darling’s Waterfront Pavilion

11 juillet – Gilford, N.H. @ Bank of New Hampshire Pavilion

17 juillet – Camden, N.J @ BB&T Pavilion

18 juillet – Mansfield, Mass. @ Xfinity Center

19 juillet – Hartford, Ct. @ Théâtre Xfinity

24 juillet – Wantagh, N.Y. @ Northwell Health au Jones Beach Theatre

25 juillet – Columbia, Md. @ Merriweather Post Pavilion

26 juillet – Virginia Beach, Virginie @ Amphithéâtre des prêts immobiliers de Veterans United à Virginia Beach

6 août – Rogers, Ark. @ The Walmart AMP

7 août – Southaven, Miss. @ BankPlus Amphitheatre à Snowden Grove

8 août – Birmingham, Al. @ Oak Mountain Amphitheatre

14 août – Holmdel, N.J. @ PNC Bank Arts Center

15 août – Burgettstown, Pa. @ S&T Music Park

16 août – Cincinnati, Ohio @ Riverbend Music Center

20 août – Cuyahoga Falls, Ohio @ Blossom Music Center

21 août – Indianapolis, Ind. @ Ruoff Home Mortgage Centre

22 août – Des Moines, Iowa @ Iowa State Fairgrounds

27 août – Darien Center, N.Y. @ Darien Lake Performing Arts Center

28 août – Syracuse, N.Y. @ St. Joseph’s Health Amphitheatre à Lakeview

29 août – Hershey, Pa. @ Hersheypark Stadium

10 septembre – Austin, Texas @ Austin360 Amphitheatre

11 septembre – Houston, Texas @ The Cynthia Woods Mitchell Pavilion

12 septembre – Dallas, Texas @ Dos Equis Pavilion

17 septembre – Sacramento, Californie @ Toyota Amphitheatre

18 septembre – Mountain View, Californie @ Shoreline Amphitheatre

19 septembre – Irvine, Californie @ FivePoint Amphitheatre

24 septembre – San Diego, Californie @ Amphithéâtre de la North Island Credit Union

25 septembre – Phoenix, Arizona. @ AK Chin Pavilion.

26 septembre – Albuquerque, N.M. @ Isleta Amphitheatre