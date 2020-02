Écoutez la nouvelle chanson de Sean Paul et Tove Lo «Calling on Me»

Sean Paul et Tove Lo se sont associés pour un nouveau single collaboratif “Calling on Me”. Dans une déclaration, Sean Paul a déclaré: “‘Calling On Me’ est une chanson dope reflétant le vrai côté de l’amour.” Il a ajouté: “Si vous aimez quelqu’un, l’énergie ne change jamais. Ils peuvent vous appeler à tout moment. Je suis fier d’avoir un chanteur aussi incroyable que Tove Lo sur la piste avec moi. “Écoutez” Calling on Me “ci-dessous.

L’année dernière, Sean Paul a collaboré avec la star colombienne du reggaetón J Balvin sur “Contra la Pared” produit par Tainy. Tove Lo a sorti son quatrième LP, Sunshine Kitty, en septembre.

Regardez Sean Paul sur «Over / Under» de Pitchfork:

.