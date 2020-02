Écoutez la nouvelle chanson de Selena Gomez «Feel Me»

Selena Gomez a sorti une nouvelle chanson intitulée “Feel Me”. Écoutez-le ci-dessous.

“Feel Me” arrive en tant que morceau unique quelques semaines seulement après que Gomez ait sorti son troisième album Rare. Au cours des cinq années qui ont suivi la sortie de Revival en 2015, Gomez a rejoint DJ Snake, Cardi B et Ozuna sur “Taki Taki” et a joué un rôle dans le film de Jim Jarmusch de juin 2019, The Dead Don’t Die. Gomez est apparu dans un épisode de la mi-janvier de The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour parler de Rare, et Stormzy s’est produit en tant qu’invité musical de la nuit.

