Écoutez la nouvelle chanson de Sharon Van Etten «Beaten Down»

Sharon Van Etten est de retour avec un nouveau single. Il s’appelle «Beaten Down» et il est accompagné d’un nouveau clip vidéo réalisé par Nicky et Juliana Giraffe. Le visuel présente Van Etten et les danseurs Allison et Veronica Huber. “Notre objectif était de créer une vidéo saisissante et psychédélique dans le désert de Californie, une bienvenue au prochain chapitre de Sharon ici”, ont déclaré les Girafes dans un communiqué. Regardez la vidéo ci-dessous.

Le nouveau single fait suite à l’album Remind Me Tomorrow de Van Etten, sorti l’année dernière. Découvrez où cela s’est terminé sur les 50 meilleurs albums de 2019 de Pitchfork.

