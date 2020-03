Écoutez la nouvelle chanson de Sharon Van Etten «Regarder une montagne»

Sharon Van Etten a partagé «Staring at a Mountain», une nouvelle chanson qui joue pendant le générique de Never Rarely Parfois Always. Écoutez-le ci-dessous (via Entertainment Weekly).

Never Rarely Parfois Always, réalisé et écrit par Eliza Hittman et marqué par Julia Holter, créé à Sundance en janvier. Le film met en vedette Sidney Flanigan en tant que jeune femme nommée Autumn qui se rend à New York après une grossesse non désirée. Sharon Van Etten dépeint la mère de Autumn. Le film est prévu pour une large diffusion ce vendredi 13 mars.

Lisez l’interview de Pitchfork en 2017 «Sharon Van Etten sur la façon dont l’ouverture pour Nick Cave a conduit à son rôle dans l’OA».

