Écoutez la nouvelle chanson de Static X «Hollow» de l’album «Project Regeneration»

“Creux”, le nouveau single de STATIC-X, peut être diffusé ci-dessous. La chanson est tirée du prochain album du groupe intitulé “Régénération du projet”, mettant en vedette les derniers enregistrements du défunt leader du groupe Wayne Static, qui doit sortir le 29 mai. Le reste de la formation originale du groupe – le bassiste Tony Campos, le batteur Ken Jay et guitariste Koichi Fukuda – figurera également sur l’album et dans les clips.

Campos a déclaré “Creux”: “Cette chanson était à l’origine une démo du «Commencez une guerre» album, qui n’a jamais été achevé. Wayne et je n’ai jamais eu l’impression que la musique de la démo originale était entièrement réalisée. La voix sonnait bien, mais certaines des compositions musicales de cette période semblaient un peu expérimentales. Il y a une raison pour laquelle certaines de ces pistes ne sont jamais arrivées sur un précédent STATIQUE-Album X, et ce n’était certainement pas à cause de Waynele chant. Le groupe traversait juste beaucoup de changements à cette époque et, rétrospectivement, on avait l’impression de s’éloigner de cet authentique STATIC-X un son qui nous avait vraiment définis. “

Initialement prévu pour le printemps 2019, le nouveau STATIC-X album était d’abord destiné à présenter plusieurs chanteurs invités, ainsi que l’original “Voyage de mort au Wisconsin” gamme de groupes de Campos, Geai et Fukuda.

Pendant les sessions d’enregistrement pour “Régénération du projet”, un des STATIC-XLes producteurs de ‘ont découvert plusieurs autres morceaux inédits et inachevés, dont beaucoup contenaient des performances vocales isolées de Wayne Static. En raison de cette incroyable découverte, la nouvelle STATIC-X l’album présentera désormais les voix principales de Wayne sur pratiquement chaque chanson.

“C’était très surréaliste”, a déclaré Campos. “Notre producteur passait en revue toutes ces vieilles cassettes de studio, dont beaucoup étaient endommagées. Il m’a appelé et m’a dit que je devais me rendre tout de suite au studio et écouter ce qu’il avait trouvé. J’ai sauté dans ma voiture et couru au studio et ce qu’il partageait putain m’a époustouflé. Wayne chanter sur piste après piste, mais il y avait peu ou pas de musique sur tout ça. La plupart des bandes ont été endommagées et Waynela voix de pratiquement tout ce qui restait intact. “

“C’était juste fou !!” batteur ajouté Ken Jay. “Nous y étions, moi-même, Tony et Koichi, de retour au studio ensemble, après toutes ces années, et en quelque sorte l’univers a décidé de nous surprendre avec tous ces perdus STATIC-X bandes contenant Waynela voix de. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que tout cela était censé être. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à quel point cela allait être heureux Waynela famille de, et tous les STATIC-X les fans du monde entier. “

Bien que cela soit une excellente nouvelle pour les fans, l’achèvement de ces pistes supplémentaires a créé beaucoup de travail supplémentaire pour le groupe et leurs producteurs.

Geai ajouté: “Quand nous avons commencé à travailler sur «Régénération du projet», nos producteurs nous ont conseillé d’ignorer toute l’ancienne musique de démonstration. Nous avons opté pour le groupe d’origine pour rentrer dans le studio avec rien de plus Waynepistes vocales de. La voix sonne vraiment bien et je pense que Wayne serait vraiment content de ce que nous avons fait avec la musique et d’entendre que ces morceaux ont enfin réalisé leur plein potentiel. “

De retour en 2018, STATIC-X a publié un teaser contenant des extraits d’un tout nouveau clip, ainsi que cinq nouveaux STATIC-X des pistes – “Route vers l’enfer”, “Quelque chose de moi”, “Oscillateur de terminaison”, “Creux” et “Disco Otsego” – accompagné d’un message personnel de Campos sur l’inspiration derrière “Régénération du projet”.

Si l’identité de STATIC-Xchanteur en tournée Xer0 n’a pas été officiellement révélé, de fortes rumeurs suggèrent que DOPE chanteur Edsel Dope est celui qui joue avec Geai, Fukuda et Campos et apparaissant dans tous STATIC-Xvidéos promotionnelles de.

Wayne Static est décédé après avoir mélangé du Xanax et d’autres médicaments puissants sur ordonnance avec de l’alcool, selon le rapport du coroner. Les 48 ans Statique, dont le vrai nom était Wayne Richard Wells, a été retrouvé mort à son domicile de Landers, en Californie, le 1er novembre 2014.

Statique fondé STATIC-X en 1994 et a obtenu un succès commercial avec “Voyage de mort au Wisconsin”, qui comprenait le succès de la radio rock “Push It”.

Le groupe a publié cinq autres albums studio avant de se dissoudre définitivement en juin 2013. Statique avait poursuivi une carrière solo au moment de sa mort.