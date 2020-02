Écoutez la nouvelle chanson de Strokes «Bad Decisions»

The Strokes est de retour avec un autre nouveau morceau, «Bad Decisions». Ils ont déjà interprété la chanson lors d’un rassemblement de Bernie Sanders dans le New Hampshire. La chanson, qui semble interpoler la mélodie de “Dancing With Myself” de Billy Idol, donne un crédit d’écriture à Idol et Tony James. Regardez le nouveau clip “Bad Decisions” du groupe ci-dessous.

L’album The New Abnormal, produit par Rick Rubin des Strokes, sort le 10 avril. Ils ont partagé le single “At the Door” la semaine dernière. Le disque comprend également «Ode aux Mets» et «Les adultes parlent», tous deux joués en direct par les Strokes.

Le précédent album studio des Strokes était Comedown Machine de 2013. Ils ont sorti leur Future Present Past EP en 2016.

