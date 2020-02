Écoutez la nouvelle chanson de Sufjan et de son beau-père Lowell «The Runaround»

Sufjan Stevens et son beau-père Lowell Brams ont partagé un autre morceau de leur prochain album Aporia. «Runaround» arrive avec un clip vidéo tourné et édité par ABUTTA492. Le visuel présente des motards de Bike Life sur des VTT et des motos hors route à New York, Atlanta et Miami. Regardez ci-dessous.

Aporia de Stevens et Brams sortira le 27 mars (via Asthmatic Kitty). Ils ont enregistré l’album inspiré du New Age au cours des dernières années, lorsque Brams rendait visite à Stevens dans sa maison de New York.

Lisez l’interview «Lowell Brams discute de l’album de Sufjan Stevens sur sa vie» sur le Pitch.

