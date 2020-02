Écoutez la nouvelle chanson de tête de machine «Circle The Drain»

TÊTE DE LA MACHINE vient de sortir un nouveau single autonome appelé “Encercler le drain”. La piste, qui propose des tambours invités par Navene Koperweis (ENTHEOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS, ANIMOSITÉ), peut être diffusé ci-dessous. La chanson a de nouveau été produite par un guitariste / chanteur Robb Flynn et coproduit par Zach Ohren (TOUS DEVRONT PÉRIR, SUICIDE SILENCE) à Sharkbite Studios à Oakland, en Californie. Joel Wanasek (ATTILLA, LIGNÉE) a de nouveau pris en charge les tâches de postproduction, tandis que Russ Russell (AUX PORTES, THE WILDHEARTS, DIMMU BORGIR) a géré le mélange de chansons costaud et lourd à la guitare à Parlour Studios au Royaume-Uni. Enfin, la piste a été maîtrisée par le même gentleman qui a maîtrisé “À travers les cendres des empires”, Greg Grimaldi à Maîtrise d’oasis. L’art unique a été créé par Christian Sampson basé sur son projet de photographie autour des troubles mentaux. Sampson compilé une liste de 12 troubles mentaux, allant de la dépression à la schizophrénie à l’insomnie. Les visuels délibérément sombres sont émotivement puissants dans leur narration de la maladie mentale et l’image choisie pour l’art unique est appelée “Panique”.

Flynn décrit “Encercler le drain” comme la chanson anti-Valentin.

“La chanson est inspirée par une de mes connaissances qui est revenue d’Afghanistan seulement pour que sa relation se brise avec sa fille”, dit-il. “Elle avait décrié avec lui, puis était devenue paranoïaque à propos de lui, et l’avait rendu fou. Nous avons eu une conversation le jour de la Saint-Valentin et il m’a dit: ‘Ils tournaient juste autour du drain.’ … La phrase m’a frappé, quelques jours plus tard je l’ai incorporée à la chanson sur laquelle je travaillais.

“C’était un parallèle étrange avec ma vie à l’époque, après avoir récemment quitté deux membres du groupe, et encore plus bizarrement, deux amis de longue date de ma femme et moi, également divorcés. C’était la saison de rupture et elle a joué sortir avec des amis qui prennent parti, des gens qui ne sont plus invités à certains événements, la pression sociale et émotionnelle, et toutes les choses typiques qui se produisent lorsqu’une relation se détériore.

“Regarder ce gars passer à travers m’a aidé à traverser mes propres bouleversements. Les paroles de ‘Encercler le drain’ est sorti de cette période frustrante. C’est une triste chanson sur les relations qui ont mal tourné, mais accepter que ce soit fini et vous faire avancer. C’est écrit sur un ton plus métaphorique, car je ne voulais pas que cela concerne ma vie, mais la vie de quiconque traverse une période difficile. Ce n’est peut-être pas une chanson qui se connecte avec tout le monde, en particulier ceux qui ont une relation solide, mais si jamais le jour vient où votre vie va mal, cette chanson sera une bouée de sauvetage pour vous, quelque chose pour vous aider à sortir de cet endroit sombre .

“L’ironie du fait que lui et moi avons eu la conversation originale le jour de la Saint-Valentin et que je la publie maintenant le jour de la Saint-Valentin ne m’est pas perdue. C’est vraiment la chanson anti-Saint-Valentin.”

“Encercler le drain” est le premier nouveau TÊTE DE LA MACHINE chanson depuis “Fais ou meurs”, sorti en octobre dernier et décrit par certains fans et médias comme un morceau “diss” destiné à TÊTE DE LA MACHINEles détracteurs, en particulier ceux qui ont critiqué le dernier album du groupe, celui de 2018 “Catharsis”.

Parler de TÊTE DE LA MACHINEprévoit de sortir de la nouvelle musique, Flynn Raconté “MetalWorks de Robb”: “J’écris toujours. J’écris juste en quelque sorte. Je pense que le plan, à l’avenir, est que nous allons écrire puis enregistrer. Plutôt que de nous concentrer sur un album tous les trois ans, ce qui est une sorte de modèle nous sommes entrés – environ tous les trois à quatre ans, nous perdons un record – pour avoir juste un flux constant de singles autonomes. Et puis certains de ces singles peuvent se retrouver sur le prochain disque, avec probablement cinq ou six autres nouveaux chansons, ou ils ne peuvent pas – nous essayons toujours de le comprendre.

“J’adore la façon dont l’industrie de la musique a changé”, a-t-il poursuivi. “J’adore le pouvoir des trucs numériques et la facilité de les diffuser aux fans. Et je pense que nous allons continuer à faire ça, mec. J’aime l’idée de laisser tomber une nouvelle chanson tous les trois ou quatre mois, plutôt qu’un album tous les trois ou quatre ans. Nous allons donc continuer à le faire, et je suis excité à ce sujet. “

Selon Flynn, la réponse du ventilateur à “Fais ou meurs” était super.” Il a déclaré: “Il existe déjà plus d’un million de diffusions sur Spotify. Nous l’avons abandonné de nulle part – aucune annonce; rien. Juste, comme, “Voilà.” Et ce n’est pas putain d’être joué à la radio ou quoi que ce soit. C’était vraiment cool, mec. Et je suis ravi de pouvoir en faire plus. Et les fans semblent aussi être excités à ce sujet. “

L’automne dernier, TÊTE DE LA MACHINE a terminé la première étape européenne de sa tournée du 25e anniversaire pour les débuts classiques du groupe, “Burn My Eyes”. Chaque spectacle sur le trek se composait de deux parties: la première partie a vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer aux côtés de nouvelles recrues, guitariste polonais Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Burn My Eyes” joué dans son intégralité pour la première fois, avec le batteur original Chris Kontos et guitariste Logan Mader se joindre à.

Flynn dit qu’il a travaillé avec les deux Mader et Kontos sur de nouveaux TÊTE DE LA MACHINE la musique. “Logan et j’ai déjà collaboré sur une nouvelle chanson “, a-t-il révélé.” Je pense que c’est une autre chose qui tue. Plutôt que la pression d’un record, pour pouvoir faire ces choses autonomes et voir comment ça se passe.

“Je ne sais pas où ça va aller,” continua-t-il. “Personne ne peut regarder dans la boule de cristal. Je veux juste continuer à écrire de la musique et à laisser tomber la musique. La musique a été une force si puissante dans ma vie. Et si ces gars-là veulent écrire de la musique, faisons-le. Voyons ce qui en sort et voyons où ça va. Et se perdre – se perdre dans la musique. “

Interrogé sur la direction musicale du nouveau TÊTE DE LA MACHINE Matériel, Flynn a dit: “ça va être TÊTE DE LA MACHINE. Ça va toujours avoir cette lourdeur, ça va toujours avoir cette ambiance. Ça va aller partout. Certaines chansons pourraient être comme ‘Obscurité en’; certaines chansons pourraient être comme de la baise «Esthétique de la haine». C’est partout entre les deux. “

La jambe nord-américaine du “Burn My Eyes” La tournée du 25e anniversaire a débuté à Phoenix le 16 janvier et se poursuivra à Chicago et à Denver, pour se terminer au légendaire Fox Theatre d’Oakland, en Californie, le 21 février et à House Of Blues à Anaheim, en Californie, le 22 février.