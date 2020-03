Écoutez la nouvelle chanson de Waxahatchee «Can’t Do Much»

Waxahatchee a partagé une nouvelle chanson intitulée “Can’t Do Much”. Il arrive avec un visuel lo-fi. Le nouveau morceau est le dernier single du nouvel album de Waxahatchee, Saint Cloud, sorti le 27 mars via Merge. Écoutez «Je ne peux pas faire grand-chose» ci-dessous.

“C’était la première chanson que j’écrivais dans ce lot de chansons, et je la joue en direct depuis près de deux ans”, a déclaré Waxahatchee. «C’est censé être une chanson d’amour extrêmement peu sentimentale, une chanson d’amour avec une forte dose de réalité. Il a été écrit au début d’une relation, où les sentiments étaient super intenses, mais aussi la peur ou l’appréhension m’empêchaient de me détendre totalement. Un peu comme «c’est ennuyeux que je t’aime tellement» – totalement non romantique, ce qui me rend vraiment romantique. »

Saint Cloud propose des chansons précédemment partagées “Fire” et “Lilacs”.

