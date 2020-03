Écoutez la nouvelle chanson de Wolfheart «Hail Of Steel»

Unité de death metal mélodique finlandais WOLFHEART sortira son nouvel album complet, “Loups de Carélie”, le 10 avril via Napalm Records.

Aujourd’hui, WOLFHEART a révélé une autre coupe fantastique de “Loups de Carélie”, intitulé “Je vous salue, de l’acier”. La piste signale une guerre imminente avec une vague océanique de rythmes et de guitares époustouflantes, se cascadant dans un mur mélodique extrême de blastbeats et de symphoniques. Accentuée par le perçage d’harmoniques vocales épurées et la contrebasse à coups de pied, la chanson ouvre la voie à tout l’album. Le nouveau clip vidéo est tout aussi brûlant – une performance enflammée adaptée à la piste épique.

WOLFHEART chanteur Tuomas Saukkonen dit à propos de la piste et de la vidéo: “«Je vous salue» est une incarnation du chaos féroce de la guerre. L’armée finlandaise avait 32 chars contre 3000 chars russes, 114 avions contre 3800 avions russes, trois fois plus de troupes, etc., donc ces Fins ont vraiment vu de l’acier et du feu pleuvoir du ciel. “

Tout comme la faune elle-même maintient l’harmonie avec un violent choc de beauté et d’imprévisibilité, “Loups de Carélie” explore le genre de “métal d’hiver” précédemment inventé par le groupe – reliant en douceur une approche traditionnelle des genres extrêmes tout en conservant des éléments atmosphériques et acoustiques. Le contenu lyrique et musical de l’album est inspiré de la guerre d’hiver menée entre la Russie et le pays d’origine du groupe, la Finlande, qui a eu lieu pendant l’hiver de novembre 1939-mars 1940. La Finlande a finalement réussi à empêcher les troupes russes d’envahir leur pays. Saukkonen a été inspiré par les histoires personnelles des anciens combattants locaux, transmettant les récits de ce qu’ils ont vécu et survécu de leur point de vue. Sombre, gelé et héroïque, “Loups de Carélie” dépeint ces contes avec une précision musicale étonnante.

“Loups de Carélie” liste des pistes:

01. Grêle d’Acier



02. Horizon en feu



03. moissonneuse



04. Le marteau



05. L’œil du cyclone



06. Né du feu



07. Flèches du chaos



08. Cendres

WOLFHEART est:

Tuomas Saukkonen: Guitare, Chant



Joonas Kauppinen: Tambours



Lauri Silvonen: Basse, Choeurs



Vagelis Karzis: Guitare de session

Crédit photo: Valtteri Hirvonen



