Yves Tumor a partagé une nouvelle chanson. Il s’appelle «Kerosene» et met en vedette Diana Gordon. Écoutez ci-dessous (via Warp).

“Kerosene” est la dernière offre du prochain album d’Yves Tumor, Heaven to a Tortured Mind, qui sort le 3 avril. Le disque, qui suit Safe in the Hands of Love de 2018, était dirigé par “Gospel for a New Century”.

Découvrez où Safe in the Hands of Love a atterri sur la liste de Pitchfork des «200 meilleurs albums des années 2010».

