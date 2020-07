Écoutez la première nouvelle musique de David Gilmour en cinq ans

David Gilmour a sorti son nouveau morceau Yes, I Have Ghosts – le premier nouveau matériel de l’ancien chanteur et guitariste de Pink Floyd depuis son album Rattle That Lock de 2015.

La nouvelle de l’enregistrement a été révélée le mois dernier, lorsqu’il a été révélé que la chanson, ainsi que d’autres nouveaux documents de Gilmour, figureraient sur le livre audio A Theatre For Dreamers de sa femme et auteur Polly Samson.

Maintenant, une semaine après le lancement officiel du livre audio, Gilmour a sorti le morceau, qui présente sa fille Romany à la chorale et à la harpe.

Gilmour déclare dans un communiqué: «Je travaillais sur cette chanson juste au moment où nous sommes entrés en lock-out et avons dû annuler une session avec des choristes. Mais, il s’est avéré que la solution était là – et je ne pouvais pas être plus heureux de la façon dont la voix de Romany se mélange avec la mienne et sa belle harpe jouant a été une autre révélation. «

A Theatre For Dreamers se déroule sur l’île grecque d’Hydra en 1960, Samson écrivant les paroles de Yes, I Have Ghosts.

Gilmour a précédemment déclaré: «Le format du livre audio a tellement de potentiel inexploité, et je suis surpris que davantage de musiciens n’aient pas collaboré de manière créative avec des auteurs, des narrateurs et des producteurs de livres audio de cette manière auparavant.

«Les deux mondes semblent se lier de manière transparente, et la musique peut vraiment aider à donner vie aux livres audio de manière inattendue.»

Une vidéo 4K pour Yes, I Have Ghosts sera diffusée plus tard dans la journée à 17h15 BST.