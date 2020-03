Écoutez la version acoustique de Sam Smith’s To Die For

Sam Smith a débuté une version acoustique de leur dernier single, «To Die For», ainsi qu’un visuel ambiant, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Tourné et enregistré en direct à Los Angeles, ce nouveau «To Die For» acoustique voit le single dépouillé sur un piano et un violoncelle, avec la voix de Smith au premier plan dans une performance sentimentale qui rappelle leurs premières sorties. La version originale a été publiée le jour de la Saint-Valentin en même temps que la profonde vidéo réalisée par Grant Singer et l’annonce du troisième album tant attendu de Smith, To Die For, sorti le 1er mai sur Capitol Records.

S’ouvrant sur un extrait du film culte de 2001 Donnie Darko, les paires acoustiques «To Die For» montent en flèche et un piano évocateur avec la voix distinctive de Smith et la confession plaintive, «Je veux juste que quelqu’un meure pour.»

La superstar mondiale a enregistré la chanson avec Jimmy Napes et Stargate, qui ont également collaboré avec Smith sur “ Too Good At Goodbyes ”, désormais certifié 4x Platinum aux États-Unis.

Depuis la sortie de leur premier album en 2014, In The Lonely Hour, Sam Smith a vendu plus de 25 millions d’albums ajustés dans le monde. Ils ont remporté quatre Grammy Awards, un Oscar, un Golden Globe et trois BRIT Awards. Le deuxième album de Smith, The Thrill Of It All, a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 en 2017 et a également dominé les charts au Royaume-Uni, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas et en Belgique.

Récompensé de quatre étoiles par Rolling Stone, l’album comprenait le single à succès «Too Good At Goodbyes». qui est récemment devenue la deuxième chanson de Smith à recevoir plus d’un milliard de flux sur Spotify, après «Stay With Me». La collaboration de Smith en 2019 avec Normani, «Dancing with a Stranger», a vendu plus de 10 millions d’unités et accumulé plus de deux milliards de streams dans le monde. Un hit aérien n ° 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni, la chanson a atteint le statut de platine dans 19 pays, y compris aux États-Unis, où il est certifié 2x Platine. Le single de suivi de Smith, «How Do You Sleep?», A rassemblé plus de 600 millions de flux dans le monde.

Écoutez le meilleur de Sam Smith sur Apple Music et Spotify.