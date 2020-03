Écoutez la version acoustique des intentions de Justin Bieber

Justin Bieber a sorti une version acoustique de sa chanson ‘Intentions’ de son dernier album Changes. Avec à l’origine Quavo, le morceau est une chanson d’amour pour leurs partenaires – Hailey Bieber et Saweetie, respectivement – et présente de nombreux compliments à leur égard. Vous pouvez consulter la version acoustique de «Intentions» ci-dessous.

“Bravo à ta maman et ton papa pour te faire ovation / standin ‘, ils ont fait un super boulot pour t’élever,” Bieber chante sur une guitare acoustique. “Quand je crée, tu es ma muse / Ce genre de sourire qui fait l’actualité.” Il n’y a pas de vers Quavo sur cette version, mais Bieber se rattrape avec de nombreuses librairies de gratte-guitare et vocales.

Plus tôt ce mois-ci, Bieber et Quavo ont interprété «Intentions» au Ellen DeGeneres Show, rebondissant dans une boîte lumineuse avec plusieurs danseurs de réserve.

Bieber a publié les changements très attendus en février dernier. En plus de remporter la première place du Billboard 200, l’album a également fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Top R&B Albums, une première pour l’icône pop. Il a également atteint le n ° 1 au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que le meilleur album iTunes dans 85 pays. Bieber détient désormais la première place dans plusieurs genres, notamment la chanson R&B n ° 1 pour ‘Intentions’ avec Quavo et la chanson country n ° 1 pour ‘10 000 heures’ avec Dan + Shay.

Le septième album du catalogue de l’artiste primé aux Grammy Awards a déjà dépassé le million au cours de la première semaine de consommation mondiale, prouvant que Changes valait la peine d’attendre. Au cours de sa carrière de 11 ans, Bieber a amassé plus de 50 milliards de streams dans le monde et plus de 60 millions de ventes d’albums.

Bieber devait initialement entreprendre une visite du stade à l’appui de Changes, mais la visite a été réduite dans certains sites en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus. Ce n’est qu’une des nombreuses séries d’événements en direct à être modifiée, reportée ou annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Au moment de la rédaction de cet article, le Changes Tour devait toujours démarrer à sa date d’origine, le 14 mai, à Seattle, Washington, avec Jaden Smith et Kehlani en tant qu’acteurs de soutien.

Les modifications sont maintenant disponibles et peuvent être achetées ici.