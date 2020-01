Écoutez la version live inédite de «Crossroads» de Cream

Dans un autre aperçu de la ensemble de quatre CD à venir Cream’s Goodbye Tour Live 1968, une version inédite de leur incontournable en direct ‘Crossroads’ a été publiée. Il a été enregistré à l’International Sports Arena de San Diego, l’un des trois concerts complets de la tournée américaine à faire ses débuts dans le décor, ainsi que le spectacle d’adieu complet et célèbre au Royal Albert Hall de Londres le 26 novembre de la même année.

Le coffret, sorti le 7 février, contient 36 titres, dont 29 n’ont jamais été sortis sur CD. Parmi ceux-ci, dix du spectacle d’Albert Hall n’ont été disponibles que sur une version DVD du spectacle. La nouvelle version de «Crossroads» de l’émission de San Diego fait suite à la sortie en novembre dernier d’un enregistrement de «Sunshine Of Your Love», capturé à Oakland Coliseum Arena en Californie lors de la tournée de 1968.

“Crossroads” a été écrit comme “Cross Road Blues” par le pionnier du blues Robert Johnson en 1936 et a été enregistré, à deux reprises, par d’autres confrères Elmore James avant que Cream ne l’adopte. La version enregistrée au Winterland Ballroom de San Francisco en mars 1968 figurait sur leur album Wheels of Fire. Il a ensuite été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll comme l’une des 500 chansons qui ont façonné le rock and roll.

Les notes de doublure pour le nouvel ensemble sont de David Fricke de Rolling Stone. Dans un communiqué, Eric Clapton déclare: «La crème était un cirque de pagaille de personnalités diverses qui ont trouvé ce catalyseur ensemble. N’importe lequel d’entre nous aurait pu jouer non accompagné pendant une bonne période. Donc, vous nous avez réunis tous les trois devant un public prêt à creuser sans limite, nous aurions pu continuer indéfiniment… et nous l’avons fait… en allant juste pour la lune à chaque fois que nous jouions. »

Clapton organise un concert hommage à son ancien collègue Cream Baker, décédé en octobre dernier, à Hammersmith Apollo à Londres le lundi 17 février. Aucun autre artiste n’a encore été annoncé pour le spectacle, qui est présenté comme Eric Clapton & Friends: A Tribute To Ginger Baker.

Goodbye Live Tour 1968 est sorti le 7 février 2020. Faites défiler la liste complète des morceaux et pré-commandez-le ici.

CRÈME – GOODBYE TOUR LIVE 1968

Première sortie autorisée de quatre concerts historiques complets de 1968:

DISC ONE – 4 OCTOBRE 1968 – Oakland Coliseum, Oakland (toutes les pistes inédites, sauf *)

Chambre Blanche 6.19 *

Politicien 5.22 *

Carrefour 3,57

Soleil de votre amour 5,35

Cuillerée 16.47

Villes désertes du cœur 5.26 *

Passer le temps 10.40

Je suis tellement content 7.07

DISC TWO – 19 OCTOBRE 1968 – Los Angeles Forum, Los Angeles (tous les titres inédits sauf *)

Introduction par Buddy Miles 1:39

Salle blanche 6.53

Politicien 6.41 *

Je suis tellement content 9.37 *

Assis au sommet du monde 4,53 *

Carrefour 4.25

Soleil de votre amour 6.27

Traintime 8.11

Crapaud 12,55

Cuillerée 17,27 *

DISQUE TROIS – 20 OCTOBRE 1968 – San Diego Sports Arena, San Diego (tous les titres inédits auparavant)

Salle blanche 6.42

Politicien 6.26

Je suis tellement content 7.53

Assis au sommet du monde 5.45

Soleil de votre amour 5.13

Carrefour 4.13

Traintime 9.39

Crapaud 14.03

Cuillerée 9.12

Les concerts du Oakland Coliseum, du Los Angeles Forum et de la San Diego Sports Arena ont été maîtrisés à partir des bobines de mixage analogiques originales de Kevin Reeves à Universal Mastering, Nashville, TN, en 1968.

DISC FOUR – CREAM FAREWELL CONCERT 26 NOVEMBRE 1968 – Royal Albert Hall, Londres (tous les titres sortent pour la première fois sur CD)

Salle blanche 8.02

Politicien 6.37

Je suis tellement content 6.53

Assis au sommet du monde 5.06

Carrefour 5.03

Crapaud 11.22

Cuillerée 15,47

Soleil de votre amour 8.37

Steppin’Out 5.02

Le concert du Royal Albert Hall a été maîtrisé à partir des rouleaux de transfert analogique originaux de 1968 par Jason NeSmith à Chase Park Transduction, Athens, GA.