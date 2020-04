Écoutez l’album avec le meilleur du concert One World: Together At Home

Sans aucun doute, l’un des événements les plus importants de tout le week-end a été One World: Together At Home, le concert caritatif organisé par Lady Gaga et Global Citizen qui a réuni de nombreux musiciens avec deux objectifs, soutenir le fonds des coronavirus de l’Organisation mondiale de la santé et encourager le monde pour faire face à cette situation complexe que nous vivons. Quelque chose dont nous avions complètement besoin.

Tout au long de près de huit heures de présentations, nous avons pu voir des artistes de tous genres, tels que The Killers, Soffi Tukker, Milky Chance, Christine and the Queens et bien d’autres encore, mais le moment de pointe a commencé presque à 7 heures du soir lorsque nous étions ravis de voir des musiciens légendaires comme Paul McCartney, The Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, Eddie Vedder et Billie Joe Armstrong, avec quelques autres de la nouvelle génération comme Lizzo, Taylor Swift, Billie Eilish, Sam Smith, John Legend et même la sienne Duo de chant Gaga avec Céline Dion et Andrea Bocelli.

Le concert en ligne et sur certaines chaînes de télévision a été un succès complet, cavec des millions de personnes à travers le monde se joignant à la diffusion simultanée pour nous distraire pendant un certain temps et nous motiver Voyant comment tous les médecins en première ligne combattent le COVID-19 très commenté. Malgré tout cela et pour devenir le Live Aid de cette nouvelle génération, ont décidé de sortir un album de One World: Together At Home.

Nous savons que YouTube est l’émission complète et certains faits saillants de l’ensemble de l’émission, mais il n’y a aucun moyen d’avoir un album de compilation avec le meilleur du meilleur de cette présentation sans précédent sur toutes les plateformes numériques. Dans ce document, 79 chansons sont sauvées avec les moments culminants de tout ce que nous avons vécu le samedi 18 avril dernierOutre le concert retransmis en streaming, les bénéfices générés par les reproductions iront directement au soutien du Fonds de Réponse Solidaire COVID-19 de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Revivez les meilleures performances du concert One World: Together At Home

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, commencez la journée du bon pied rappelant les meilleures présentations de One World: Together At Home ci-dessous:

Et si vous faites partie de ceux qui préfèrent voir leurs artistes préférés jouer de nouveau à domicile en vidéo, Ici, nous vous laissons le concert complet pour jouer tout au long de la semaine: