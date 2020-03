Écoutez le coffret de Def Leppard Glad Im Alive From The Early Years

Def Leppard a partagé la version produite par Nick Tauber de «Glad I’m Alive» de leur nouveau coffret The Early Years ’79 -’81, qui devrait sortir demain 20 mars, via UMC / Virgin. Vous pouvez vérifier ci-dessous ‘Glad I’m’s Alive’.

“Glad I’m Alive” a été enregistré lors d’une session pour “Wasted”, le premier single du premier album de Def Leppard, On Through The Night des années 80. Les quatre chansons de la session sont incluses dans The Early Years, ainsi qu’un enregistrement live Andy Peebles BBC Radio 1 de juin 1979 de ‘Glad I’m Alive’.

Le coffret Early Years est réparti sur cinq disques, avec des éditions remasterisées de On Through The Night des années 1980 et High ‘N’ Dry de 1981 jointes par des faces B, des remixes, des coupes en direct et plus encore.

Le chanteur Joe Elliott a déclaré: «Eh bien, les fans ont demandé et nous avons écouté! Vraiment enthousiasmé de voir nos premières années retravaillées avec une charge de matériel rare, y compris le nouveau live déterré au Oxford New Theatre, enregistré lors de la tournée britannique de 1980.

“Ce fut un voyage pour assembler ce coffret et j’espère que vous apprécierez tous l’écouter autant que nous l’avons fait.”

On Through The Night, Le premier album de Def Leppard, sorti en 1980, a immédiatement mis le monde du rock en valeur. Le groupe était destiné à de grandes choses avec l’album se classant au n ° 15 au Royaume-Uni et au n ° 51 aux États-Unis Produit par Tom Allom (Judas Priest, Black Sabbath), il présentait de nombreux favoris du groupe et quelques versions mises à jour de premiers célibataires. L’album a atteint le statut de platine en 1989.

Haut «N» sec, le premier des albums de Def Leppard à être produit par Robert «Mutt» Lange, est sorti en 1981. Il a atteint le n ° 26 dans les charts britanniques et le n ° 38 aux États-Unis, renforçant encore le statut du groupe.

En plus de la musique, The Early Years comprendra une histoire des deux premiers albums du groupe écrits par l’écrivain Classic Rock Paul Elliott qui présentera «des idées personnelles du groupe sur la création et la publication de ces premiers enregistrements ainsi que des photos rares et souvenirs. “

The Early Years ’79 – ’81 sortira le 20 mars et peut être acheté ici.