Écoutez le dernier album de Gregory Porter «All Rise» en avant-première «Merci»

Gregory Porter a publié l’effusif ‘Thank You’ aujourd’hui (10) comme prochain aperçu de son prochain All Rise album. Le chanteur de jazz de renommée mondiale de Decca Records a récemment annoncé que la sortie de l’album lui-même avait été reportée au 28 août.

‘Thank You’ est un morceau de bonne humeur avec une forte sensation d’âme gospel, alimenté par des claquements de mains et une chorale vocale. Il suit «Revival» qui est disponible dans sa version originale et dans des mélanges par Paul Woolford et R3HAB. Le double vainqueur des Grammy Awards a également sorti le nouveau “If Love Is Overrated” en février.

La prochaine tournée de Porter au Royaume-Uni devrait encore commencer le 9 mai à Manchester, avec quatre nuits au Royal Albert Hall de Londres les 19, 20, 22 et 23 mai. Il a des spectacles aux États-Unis à Nashville, Détroit et Chicago réservés pour début juin, davantage dans la seconde moitié du mois et pendant l’été, entrecoupés d’apparitions au festival.

Le chanteur a récemment rendu hommage à l’un de ses propres héros, le géant de l’âme Bill Withers, après sa mort le 30 mars à l’âge de 81 ans. “Bill a chanté avec une douce puissance et une protestation”, a écrit Porter sur Facebook. «Il a caressé les paroles de l’amour et nous a informés de nos belles racines. Il m’a dit que les mains de mamies seraient toujours de très bonnes mains.

«Tous les chanteurs et musiciens modernes doivent son héritage. Il a peint sur ma toile de beaux bleus et verts. Il m’a dit que notre amour serait bon si nous faisions l’amour roi. Mon héros calme et cool est Bill. “

Porter a récemment parlé de son immense popularité au Royaume-Uni dans une interview avec The Sun. “Je pense que l’auditeur de musique britannique aime une voix soul et un son soul”, a-t-il déclaré. «Si je référence une chanson de Four Tops ou une chanson de Temptations, tout le monde dans le public chante. Quand j’ai fait “Papa était une pierre roulante”, c’était plus fort ici qu’à Detroit. C’est assez étonnant. “

All Rise sort le 28 août. Pré-commandez-le ici.

Écoutez le meilleur de Gregory Porter sur Apple Music et Spotify.