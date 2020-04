Écoutez le morceau surprise de Bad Bunny «En Casita»

Bad Bunny a surpris une nouvelle chanson intitulée “En Casita”. Pièce unique sur la vie dans l’isolement, la chanson met en vedette la voix de sa petite amie Gabriela Berlingeri. Écoutez la piste ci-dessous.

Bad Bunny a sorti son deuxième album YHLQMDLG à la fin du mois de février, et il est devenu l’album de langue espagnole le plus riche de tous les temps avec ses débuts n ° 2 sur le Billboard 200. Plus récemment, il a sorti une nouvelle vidéo pour le titre de l’album “Yo Parreo Sola.” YHLQMDLG a suivi deux projets Bad Bunny en 2019: ses débuts X 100PRE et OASIS, son projet commun avec son compatriote star de l’urbano J Balvin.

Lisez l’interview de Pitchfork «Une journée dans la vie de Bad Bunny, Superstar introvertie».

