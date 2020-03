Écoutez le nouveau code Orange Song «Sulphur Surrounding»

“Soufre environnant”, une toute nouvelle chanson du Grammy-nom groupe CODE ORANGE, peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est extrait du prochain LP du groupe, “Sous”, qui sortira le 13 mars via Records Roadrunner.

“Sous” trouve CODE ORANGE encore une fois confondant les attentes, empilant élément sur élément et dominant vers le ciel. Les boucles de tambour qui cliquetent laissent place à des explosions de rage alors que “Underneath” se transforme en quelque chose de colossal, audacieux et résilient, donnant le ton à l’un des disques lourds les plus exaltants de l’année.

Batteur / chanteur Jami Morgan a déclaré à propos du nouveau LP: “‘Sous’ consiste à affronter la dualité en nous-mêmes en tant qu’individus et en tant que société dans un nirvana numérique surpeuplé, surexposé et dévorant tout. Tout le monde a une voix et personne ne semble avoir d’importance… plonger dans le terrier du lapin de vos peurs, angoisses et regrets les plus profonds pour affronter le monstre qui s’est construit en dessous. “

“Sous” est disponible en pré-commande avec des bundles et quatre coloris vinyliques en édition limitée, chacun avec une veste gatefold avec une couverture lenticulaire, également disponible. Produit par Morgan et Nick Raskulinecz avec coproducteur Will Yip, “Sous” propose une programmation supplémentaire de Chris Vrenna, et a été mélangé par Yip et CODE ORANGEest propre Eric “Shade” Balderose.

En 2017, CODE ORANGE a renversé le monde de la musique lourde sur sa tête avec leur album révolutionnaire “Pour toujours”, une collection qui a magistralement mélangé l’agression hardcore avec des textures industrielles urgentes, ce qui lui a valu une nomination de grammy révolutionnaire et une place de choix sur plusieurs listes “Best of 2017”, y compris Pierre roulante“Les 20 meilleurs albums Metal de 2017”, Revolverdes “20 meilleurs albums de 2017” et L’indépendant‘s “Top 20 Rock & Metal Albums of 2017.”

L’été dernier, CODE ORANGE fait la une des journaux dans le monde de la lutte professionnelle avec la sortie de “Laisse moi entrer”, leur thème d’entrée officiel pour WWE superstar “Le démon” Bray Wyatt. CODE ORANGE précédemment présenté à WWEc’est NXT TakeOver: Brooklyn III effectuer une interprétation de lutteur Aleister Blackle thème de l’entrée aux côtés Incendiairec’est Brendan Garrone. “Laisse moi entrer” a suivi CODE ORANGEde 2018 “La blessure va continuer”, un EP numérique avec “3 couteaux” et “La chasse” avec Corey Taylor, aussi bien que “La blessure va continuer” (Shade Remix), un remix officiel de CODE ORANGEc’est “Hurt continue” barré par le guitariste et chanteur du groupe Ombre. Plus récemment, CODE ORANGE collaboré avec un large éventail d’artistes, coproduisant Réserve pour blessuresc’est “HPNGC” avec JPEGMAFIA, ainsi que de servir une paire de remixes pour Alt jc’est “Frappez-moi comme un piège” et “Adeline”.

Composé de Jami Morgan (batterie / chant), Eric “Shade” Balderose (guitare / électronique / chant), Reba Meyers (guitare / chant), Dominic Landolina (guitare) et Joe Goldman (basse), CODE ORANGE devrait se produire dans un éventail de festivals ce printemps, y compris le Festival de musique et d’arts de Coachella Valley les 10 et 17 avril et à Columbus, Ohio Temple Sonique festival le 15 mai.

“Sous” liste des pistes:

01. (plus profond qu’avant)



02. Avaler le lapin entier



03. Dans la peur



04. Toi et toi seul



05. Qui suis-je



06. Cold.Metal.Place



07. Soufre environnant



08. La voie facile



09. Balayage d’effacement



dix. Les derniers partaient



11. Automne et carabine



12. Retour à l’intérieur du verre



13. Un ruban



14. Sous



