Écoutez le nouveau pull single Soulful de Bow Anderson, le nouveau venu écossais Bow Anderson

L’Écosse continue de battre plus de poids en proposant de nouveaux arrivants musicaux passionnants, avec l’arrivée de la chanteuse émouvante Bow Anderson et de son single de bien-être, «Sweater».

Anderson effectue une performance spéciale en direct et dépouillée pour le programme «Offshore Live Sessions» de Berlin, Le cercle.

Née et élevée dans le côté est d’Édimbourg, la chanteuse de 23 ans fait déjà des vagues avec son premier single «Sweater», fusionnant Northern Soul, inspiré de Motown, avec du popcraft moderne.

La voix cuivrée d’Anderson sonne bien au-delà de ses années, jumelée à des accords de piano brillants et à une rainure qui tapote les orteils.

“‘ Sweater ’est une chanson spéciale car c’est la première chanson qui me semblait juste, et comme si c’était moi,” partage Anderson de son nouveau single. «Il s’agit de vous briser le cœur et les émotions qui en découlent, car cela peut être une période très difficile et solitaire, même lorsque vos amis sont autour de vous. Je suis nerveux mais excité pour le monde d’entendre enfin mes chansons! “

Anderson a développé une passion pour le chant pendant ses études à l’école des arts du spectacle après une blessure qui a jeté sa carrière de danseuse et l’a placée sur son chemin actuel.

«Après l’accident, l’écriture de chansons et la musique ont été ma thérapie pour me faire me sentir mieux», a-t-elle déclaré lors du magazine When The Horn Blows. L’auteur-compositeur-interprète en herbe a décampé à Londres à l’âge de 19 ans ostensiblement pour l’université, mais une carrière musicale est rapidement venue.

‘Sweater’ est la première chanson que Bow ait jamais écrite et a été produite par le désormais collaborateur Jamie Scott (Ed Sheeran, Major Lazer, Michael Kiwanuka) et Jonny Coffer (Beyonce, Ragn’n’Bone Man).

Offshore Live Sessions est conçu pour les fans de musique aventureux désireux de découvrir une musique hors du commun. La plateforme principale est The Circle: une vitrine en ligne pour organiser certains des meilleurs artistes du marché. Offshore se décrit comme «un groupe de créateurs de Berlin», dont la mission est «de présenter certaines des meilleures musiques alternatives et indépendantes de manière créative».

