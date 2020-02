Écoutez le nouveau single d’Alexandria: «Ils ne veulent pas ce que nous voulons (et ils s’en moquent)»

“Ils ne veulent pas ce que nous voulons (et ils s’en moquent)”, le nouveau single de DEMANDER ALEXANDRIE, peut être diffusé ci-dessous. La chanson devrait apparaître sur le prochain album du groupe, prévue pour la fin de l’année via Records sumériens.

En décembre dernier, DEMANDER ALEXANDRIE chanteur Danny Worsnop confirmé à l’Australie Lourd que le groupe avait terminé le travail sur son nouveau LP. “Nous avons passé les derniers mois dans et hors du studio, entre les tournées, l’écriture et l’enregistrement”, a-t-il déclaré. “[Guitarist] Ben [[Bruce]et je me suis enfermé et j’ai rassemblé une collection de chansons qui définissent où nous en sommes en tant que musiciens, artistes et personnes. Je pense que c’est de loin le matériau le plus solide que nous ayons [written]. “

Juillet dernier, DEMANDER ALEXANDRIE a publié un nouveau single appelé “La violence”, accompagné d’un court métrage de sept minutes d’accompagnement écrit et réalisé par Jensen Noen et présenté par Films de ciseaux et Films sumériens.

À l’époque, Bruce a déclaré que la chanson “englobe tout ce que nous avons travaillé: d’énormes guitares, des tambours anthémiques et certaines des voix les plus accrocheuses et les plus techniquement accomplies qui Danny n’a jamais livré, et ce n’est qu’un début. “

Worsnop ajouté que “La violence” était “une chanson incroyablement gratifiante à créer. Ben et je dois tous les deux aller bien au-delà de tout ce que nous avions fait auparavant et créer quelque chose de nouveau et d’engageant.

“Thématiquement, la chanson parle de la manière dont les médias et les politiciens traditionnels manipulent et répandent la fausse vérité parmi le peuple pour encourager et créer de la colère, de la peur, de la division et des conflits dans leur quête de contrôle et d’acquisition du pouvoir”, a-t-il révélé. “Comme les livres d’histoire l’ont montré, cela ne va que si les gens se lèvent et disent que c’est assez.”

DEMANDER ALEXANDRIE a récemment annoncé la “Comme une maison en feu” Visite aux États-Unis avec des invités spéciaux TOMBER EN INVERSE, FAIRE LA GUERRE et HYRO LE HÉROS. Le trek commencera le jeudi 30 avril à Phoenix, Arizona et aura 21 arrêts supplémentaires avant de se terminer à Minneapolis, Minnesota, le dimanche 31 mai.

En décembre dernier, DEMANDER ALEXANDRIE a publié une version de luxe de son album éponyme au succès phénoménal. Le communiqué, intitulé “LP5 DLX”, a célébré le deuxième anniversaire de la sortie de “Demander à Alexandrie” et comportait six morceaux bonus. Des gemmes inédites comme une version complète du single à succès “Vautours”, la démo originale de “Se soulever”, une Hyro The Hero mélange de “Où est-il allé” et un Dex Luthor remix de “Seul dans une chambre” accompagné les ajouts de la version acoustique de “Seul dans une chambre” et l’interprétation du groupe de “Parfait” pris à partir de DEMANDER ALEXANDRIEsession en direct à SiriusXM.



