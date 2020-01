Écoutez le nouveau single de Country Star Sam Hunt «Sinning with You»

Le favori du country moderne, Sam Hunt, a dévoilé aujourd’hui (3) la nouvelle chanson «Sinning With You», qui est désormais disponible chez tous les détaillants numériques. Hunt a écrit la chanson réfléchissante, qui s’ouvre sur la guitare acoustique et vocale, avec Paul DiGiovanni, Josh Osborne et Emily Weisband.

Hunt a joué «Sinning With You» dans ses récents concerts, et ce titre et son hit actuel «Kinfolks» (un hit de la country n ° 8) devraient figurer sur son deuxième album très attendu. Cela est dû plus tard cette année comme suite à ses débuts massivement réussis en 2014 avec Montevallo, qui a remporté le triple platine aux États-Unis seulement.

La star a raconté à Rolling Stone les origines du nouveau single: «C’est une métaphore pour un petit gars de la ville qui a été élevé avec des valeurs traditionnelles, beaucoup de celles qui sont enracinées dans l’église et la foi. La plupart des systèmes de valeurs autour desquels j’ai grandi sont enracinés dans la religion et l’église. «Vous commencez à lire des livres et à parler à des gens qui ont grandi dans des milieux différents, et vous essayez de collecter ces connaissances et de trouver un sens, une vérité. Cela parle de la poursuite plus large de la vérité et de la compréhension, en termes de la façon dont vous êtes censé vivre votre vie. »

Hunt a interprété «Kinfolks» et l’un de ses hymnes de carrière, le six fois platine n ° 1 «Body Like A Back Road», sur le Rockin ‘Eve du Nouvel An de Dick Clark d’ABC avec Ryan Seacrest 2020. Cette chanson est en tête du palmarès Hot Country Songs pour un phénoménal, record de 27 semaines consécutives. Il est devenu la chanson country la plus diffusée et la plus téléchargée en 2017.

Montevallo reste le premier album le plus vendu par n’importe quel artiste country depuis 2011. Il a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard Country Albums Chart et a été décrit comme “stylistiquement provocateur” par le New York Times et “trompeusement phénoménal” par le Washington Post. Les flux mondiaux de Hunt totalisent désormais plus de 6,85 milliards de dollars et il a gagné 22 millions d’unités certifiées RIAA.

