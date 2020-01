Écoutez le nouveau single de Pearl Jam des Clairvoyants

Pearl Jam a sorti son nouveau single, “Dance Of The Clairvoyants”. C’est le premier goût de la matière le prochain album studio du groupe, Gigaton, qui sortira le 27 mars sur Monkeywrench Records / Republic Records.

“Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier de ce groupe de chansons”, a déclaré le bassiste Jeff Ament à propos de Gigaton. “Comme vous le savez, nous avons pris notre temps et cela nous a permis de prendre plus de chances. ‘Dance Of The Clairvoyants’ a été une tempête parfaite d’expérimentation et de réelle collaboration, mélangeant l’instrumentation et la construction d’une grande chanson, et Ed écrivant encore certains de mes mots préférés, autour du motif de batterie de Matt. Ai-je mentionné la partie de guitare folle de Mike et que Stone joue de la basse sur celle-ci? Nous avons ouvert de nouvelles portes de manière créative et c’est passionnant. “

Vous pouvez consulter ‘Dance Of The Clairvoyants’ ci-dessous.

Pearl Jam a déjà annoncé une tournée européenne pour cet été, y compris une place de choix lors du prestigieux événement Hyde Park British Summer Time à Londres en juilletet a récemment confirmé une série de dates aux États-Unis pour le printemps.

Gigaton est sorti le 27 mars et peut être acheté ici.

Pearl Jam joue les dates de tournée 2020 suivantes:

18 mars: Toronto Scotiabank Arena, ON

20 mars: Ottowa Canadian Tire Centre, ON

22 mars: Centre Vidéotron de Québec, QC

24 mars: Hamilton FirstOntario Centre, ON

28 mars: Baltimore Royal Farms Arena, MD

30 mars: New York Madison Square Garden, NY

02 avril: Nashville Bridgestone Arena, TN

04 avril: St. Louis Enterprise Center, MO

06 avril: Oklahoma City Chesapeake Energy Arena, OK

09 avril: Denver Pepsi Center, CO

11 avril: Phoenix Gila River Arena, AZ

13 avril: San Diego Viejas Arena, Californie

15 avril: Los Angeles Forum, CA

16 avril: Los Angeles Forum, CA

18 avril: Oakland Arena, Californie

19 avril: Oakland Arena, Californie

23 juin: Frankfurt Festhalle, Allemagne

25 juin: Berlin Walduhne, Allemagne

27 juin: Stockholm Lollapalooza Stockholm, Suède

29 juin: Copenhagen Royal Arena, Danemark

02 juil: Werchter Rock Werchter Festival, Belgique

05 juil: Imola Autodromo Internazionale Enzo e Dino, Italie

07 juil: Vienna Stadhalle, Autriche

10 juil: Londres, BST Hyde Park, Royaume-Uni

13 juil: Cracovie Tauron Arena, Pologne

15 juil: Budapest Arena, Hongrie

17 juil: Zurich Hallenstadion, Suisse

19 juil: Paris Lollapalooza Paris, France

22 juil: Amsterdam Ziggo Dome, Pays-Bas

23 juil: Amsterdam Ziggo Dome, Pays-Bas.