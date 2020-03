Écoutez le nouveau single de Rita Ora How To Be Lonely Penned Par Lewis Capaldi

Rita Ora a partagé son nouveau single écrit par Lewis Capaldi «How To Be Lonely», que vous pouvez consulter ci-dessous.

La piste est la première sortie d’Ora en 2020 et suit les singles de 2019 “Only Want You”, “Carry On” et “Ritual”.

Capaldi a révélé qu’il a écrit la nouvelle chanson sur son Histoire Instagram plus tôt cette semaine, le 9 mars. «Parfois, vous écrivez des chansons et vous les chantez et vous vous dites:« Je suis f_king sh_te à cela », a expliqué Capaldi. “J’ai dit:” Je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour chanter ça “. Et ils disent: “Et si vous aviez quelqu’un qui peut le chanter?” “

“Et maintenant, un bébé est né”, a ajouté Rita Ora.

Capaldi, qui est actuellement en tournée dans une arène au Royaume-Uni, a récemment déclaré que son label l’avait embauché un expert en étiquette pour enseigner au chanteur comment marcher et parler plus élégamment, dans le cadre d’une «série vidéo jokey» pour son single «Grace» de 2018. “.

Les leçons, qui ont eu lieu en octobre 2018, ont été enseignées par «l’organisatrice de célébrités» Liz Brewer, selon le Daily Record. Les trois séances ont couvert les introductions aux fonctions sociales, l’étiquette à manger et la marche appropriée.

Pendant ce temps, la star écossaise a lancé un nouveau programme de santé mentale la semaine dernière. «Livelive» est conçu pour aider les fans qui assistent à ses émissions avec des attaques de panique et de l’anxiété sociale.

L’initiative a été mise en place après que la star écossaise a reçu des messages de fans le remerciant d’avoir parlé franchement de sa propre expérience des attaques de panique lors des interviews.

Le programme “ Livelive ” fournit un service d’assistance par e-mail que les fans peuvent utiliser pour se renseigner sur les installations sur place avant un spectacle, tandis que lors des concerts, il y aura un service d’assistance avec des informations sur les ressources pour aider à long terme, un espace calme pour ceux qui souffrent d’anxiété et de crises de panique de se rassembler, et le personnel médical et les professionnels de la santé mentale formés disponibles pour donner des soins supplémentaires.

Écoutez le meilleur de Lewis Capaldi sur Apple Music et Spotify.