Écoutez le nouveau single d’Exhorder «L’homme qui n’a jamais été»

À quelques jours du coup d’envoi de leur tournée aux États-Unis avec OVERKILL, légendes du thrash metal EXHORDER ont fait leurs débuts un tout nouveau single “L’homme qui n’a jamais été”. Le visage-fondeur chargé de groove a été enregistré pendant les sessions de l’album récemment sorti du groupe, “Pleurer le ciel du Sud”, leur première en près de trois décennies. Les fans peuvent diffuser la piste maintenant et acheter un vinyle de sept pouces en édition limitée, avec la version live face b de “Légions de la mort” enregistré en direct de Saint Vitus à New York, lors de la prochaine tournée.

Avec une attaque écrasante à mi-tempo et un assaut vocal crachant, “L’homme qui n’a jamais été” donne un signe de tête à EXHORDERest punk et hardcore. Une fois de plus, le groupe poursuit sa mission comme plus d’une expérience qu’un simple groupe de metal. Le canular, le complot, l’hypocrisie et la trahison alimentent les paroles dans la rage classique EXHORDER commencé avec au milieu des années quatre-vingt. Même les rois et les reines doivent vivre dans la peur…

EXHORDERpremier album en 27 ans, “Pleurer le ciel du Sud”, est sorti en septembre dernier via Dossiers d’explosion nucléaire. Le groupe comprend désormais des membres fondateurs Vinnie La Bella (guitare) et Kyle Thomas (voix) avec Jason Viebrooks (PAÏEN) à la basse, Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX) à la guitare et Sasha Horn (INTERDIT) sur des tambours.

“Pleurer le ciel du Sud” a été enregistré par Duane Simoneaux à Enregistrement et production d’OCD et mixé et maîtrisé par le producteur Jens Bogren (AMON AMARTH, OPETH, SEPULTURA) à Fascination Street Studios en Suède.

EXHORDER a sorti deux albums au début des années 1990 Roadrunner étiquette – années 90 “Abattage au Vatican” et 1992 “La loi” – avant de rompre, avec Kyle passe à former VANNE et aussi apparaître brièvement en direct en tant que chanteur de DIFFICULTÉ, dont il a ensuite rejoint à plein temps (et est toujours membre).

EXHORDER est cité par beaucoup comme l’initiateur de l’approche power-groove à forte teneur en riff popularisée par PANTERA.



