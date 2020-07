Écoutez le nouveau single posthume de Juice WRLD, «Life’s A Mess» Ft. Halsey

Aujourd’hui, la succession de Juice WRLD a non seulement sorti un nouveau single en plein essor – « Life’s A Mess » avec Halsey – mais a également confirmé que le premier album posthume de l’artiste défunt, Legends Never Die, sera disponible ce vendredi 10 juillet via Grade A / Interscope.

Produit par Rex Kudo et Charlie Handsome, « Life’s A Mess » est sorti avec un visuel d’accompagnement, réalisé par Chad Ross, qui suit le célèbre peintre de performance David Garibaldi alors qu’il crée un portrait du rappeur. La chanson rappelle aux auditeurs que, malgré les chagrins, le bon partenaire romantique est là.

« Tout le monde a son quelqu’un, il suffit de regarder et de voir / je crie: ‘Seigneur, aide-moi, j’ai été seul’ / C’est à ce moment-là que tu m’acceptes / Alors tu me libères », chante l’artiste défunt il tique le refrain avec Halsey: « Euh, parfois la vie est un gâchis / je me défonce quand je suis bouleversé / je me souviens quand moi et l’amour n’a pas cliqué / Recherche de quelque chose de réel, alors je l’ai trouvé. »

« Life’s A Mess » suit « Dis-moi U Luv Me, » avec Trippie Redd, ainsi que le premier single posthume de l’artiste, «Righteous», qui a fait ses débuts en avril. Les trois chansons apparaîtront sur Legends Never Die.

En plus de l’album, la succession de Juice WRLD a également annoncé une nouvelle collaboration commerciale avec l’organisation d’e-sports, FaZe Clan, qui commémore l’amour de l’artiste pour les jeux. La collection capsule, conçue autour de Legends Never Die, était, selon un communiqué de presse, «née de l’amitié entre Juice WRLD et FaZe Clan» et «rend hommage à l’impact significatif qu’il a laissé sur la communauté des joueurs et au lien spécial qu’il avait avec FaZe. » La collection comprend une variété de t-shirts graphiques, un sweat à capuche et un maillot de paintball avec un short en maille assorti.

Récemment, la mère de Juice WRLD, Carmela Wallace, a annoncé la création du Live 999 Fund, à la mémoire de son fils, décédé en décembre à l’âge de 21 ans. Le fonds, qui recevra un soutien supplémentaire via Grade A et Interscope Records, vise à soutenir les jeunes dans leurs luttes contre la dépendance, l’anxiété et la dépression.

Écoutez le meilleur du jus WRLD sur Apple Music et Spotify.