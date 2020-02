Écoutez le nouvel album de BTS MAP OF THE SOUL: 7

BTS a sorti son nouvel album, MAP OF THE SOUL: 7. L’album de 20 pistes présente des chansons de leur dernière version, MAP OF THE SOUL: PERSONA de 2019, ainsi que, plus proche, une version alternative du single principal “ON” avec Sia. La sortie de l’album est accompagnée d’un clip (ou «Kinetic Manifesto Film») pour «ON» également. Trouvez tout cela ci-dessous.

Les BTS devraient entamer une tournée mondiale derrière le 7 avril, pour commencer avec une série de dates au Stade olympique de Séoul. Ils sont récemment apparus aux Grammy Awards pour interpréter «Old Town Road» aux côtés de Lil Nas X. Le nouvel album comprend un morceau déjà sorti, «Black Swan».

