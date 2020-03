Écoutez le nouvel album de Dua Lipa Future Nostalgia

Un peu plus tôt que prévu, Dua Lipa a sorti son deuxième album Future Nostalgia. Le disque, qui suit Dua Lipa en 2017, était dirigé par «Don’t Start Now», «Future Nostalgia» et «Physical», ainsi que «Don’t Break My Heart», qui a reçu un nouveau clip plus tôt la semaine. Regardez ci-dessous. De plus, écoutez Future Nostalgia et retrouvez les éditions physiques de l’album sur Rough Trade. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Dua Lipa a remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards 2019. Elle prévoit de partir en tournée pour soutenir Future Nostalgia l’année prochaine. Découvrez son affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici.

