Écoutez le nouvel album de Justin Bieber «Changes»

Après une campagne éclair et une série Youtube, Justin Bieber sort enfin son cinquième album studio, Changes via RBMG / Def Jam Recordings.

Coïncidant avec la sortie de l’album, des billets pour sa tournée mondiale Changes ont également été mis en vente, avec des invités spéciaux Jaden Smith et Kehlani, qui figurent également sur le nouvel album.

À l’approche de Changes, l’icône pop mondiale primée aux Grammy Awards a sorti deux singles à succès, «Intentions» avec Quavo et «Yummy» – qui ont collectivement accumulé plus d’un demi-milliard de flux mondiaux. Il a également récemment interprété les deux singles sur Saturday Night Live, lors de son retour très apprécié sur scène.

Le nouveau disque complet de 17 pistes comprend des fonctionnalités de Travis Scott, Post Malone et Lil Dicky. L’album penchant pour la R & B voit Bieber traiter tous les changements dans sa vie alors qu’il passe d’une popstar au visage frais à un artiste marié et pleinement formé.

“Il est toujours l’une des plus grandes stars de la pop au monde, mais cet album sobre et plein de charme suggère que Bieber ne veut plus de domination sur les charts”, écrit The Guardian.

Comme «Yummy» et «Intentions», la plupart des changements sont consacrés à sa nouvelle épouse Hailey Bieber, qu’il a épousée en septembre 2018, mais sa foi est également référencée.

“Les gens changent, les circonstances changent, mais Dieu reste toujours le même”, chante-t-il sur le titre, ‘Changes’.

Les changements font suite au succès sismique de Purpose 2015. Finis les grands auteurs-compositeurs et producteurs comme Ed Sheeran, Benny Blanco et Julia Michaels qui ont conçu le hit après hit. Changes est un album beaucoup plus personnel et intime, comme en témoigne la série en 10 parties Youtube Originals, Justin Bieber: Seasons qui a donné aux fans un aperçu du parcours, des difficultés et du processus créatif de la star de la pop-R&B.

Avec son record épisode de première vues, Bieber dépasse 50 millions d’abonnés, lui donnant la chaîne d’artiste n ° 1 sur YouTube.

La semaine prochaine, il reprendra le Late Late Show avec James Corden, à partir de lundi avec son troisième épisode de Carpool Karaoke. Il devrait également se produire aux iHeart Awards 2020, diffusés le 29 mars sur FOX.

Visitez son site officiel de l’artiste pour les dates complètes de la tournée et les détails des billets.

Les modifications peuvent être achetées ici. Consultez la liste complète des pistes ci-dessous.

1. «Tout autour de moi»

2. «Habituel»

3. «Venez autour de moi»

4. Exploit ‘Intentions’. Quavo

5. «Délicieux»

6 disponibles’

7. Exploit ‘Forever’. Post Malone & Clever

8. L’exploitation ‘Over Over’. Lil Dicky

9. «Sortez-le de moi»

10. Exploit ‘Second Emotion’. Travis Scott

11. «Get Me» feat. Kehlani

12. «E.T.A.»

13. «Modifications»

14. «Confirmation»

15. «Voilà ce qu’est l’amour»

16. «Au moins pour l’instant»

17. «Yummy (Summer Walker Remix)» avec Summer Walker