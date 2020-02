Écoutez le nouvel album de Lil Baby, My Turn

Lil Baby a sorti son nouvel album My Turn. C’est le rappeur et chanteur d’Atlanta suivi de Street Gossip en 2018. Le projet de 20 pistes comprend les singles “Woah” et “Sum 2 Prove”, ainsi que la coupe Queen & Slim “Catch the Sun”. Il y a des spots invités de Young Thug, collaborateur fréquent Gunna, Lil Uzi Vert, Future, et plus encore.

Écoutez My Turn ci-dessous. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Découvrez «Les 200 meilleures chansons des années 2010» de Pitchfork, avec les «Sold Out Dates» de Gunna et Lil Baby au n ° 146.

.