Écoutez le nouvel album du Weeknd après les heures de bureau

Le nouvel album du Weeknd After Hours est arrivé. C'est sa suite de My Dear Melancholy et Starboy. Le record a été mené par "Blinding Lights", "Heartless" et "After Hours", ainsi que "Scared to Live", que le Weeknd a fait ses débuts avec Daniel Lopatin sur SNL. Revisitez le court-métrage «After Hours» du Weeknd et écoutez le tout nouvel album ci-dessous.

Les contributeurs à After Hours incluent Lopatin, Max Martin, Metro Boomin, Frank Dukes et Illangelo. De plus, Kevin Parker de Tame Impala est crédité sur “Repeat After Me (Interlude)”.

Lisez l’article de Pitchfork «Le retour du chevalier noir: une conversation avec le week-end».

