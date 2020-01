Écoutez le nouvel album surprise d’Eminem ‘Music To Be Murdered By’

Eminem a abandonné le suivi des Kamikaze. Le rappeur a sorti son dernier album surprise, Music To Be Murdered By (via Shady / Aftermath / Interscope) le jeudi 16 janvier.

Sur les réseaux sociaux, le rappeur a partagé l’album avec la légende, “C’est vos funérailles …”

Parallèlement à la sortie du nouvel album, il a également sorti un clip pour son nouveau single intitulé “Darkness”.

Produit par Eminem et Dr Dre, l’album de 20 titres propose un certain nombre de fonctionnalités de premier plan, notamment Young MA, Royce da 5’9 “& White Gold, Ed Sheeran, feu Juice WRLD, Skylar Gray, Black Thought of The Roots, Q-Tip, Denaun, Anderson Paak, Don Toliver, KXNG Crooked et Joell Ortiz.

L’apparition de Juice WRLD sur l’album est douce-amère, alors que le monde du hip-hop pleure toujours la mort tragique du rappeur de Chicago âgé de 21 ans, décédé en décembre dernier.

Music To Be Murdered By arrive de la même manière que Kamikaze, du jour au lendemain et avec peu ou pas d’avertissement. Le Detroit MC n’a laissé aucun indice qu’il travaillait sur un nouveau projet, mais son producteur S1, a mentionné qu’il travaillait dur dans le studio dans une récente interview avec HipHop-N-More.

“Ils sont toujours très calmes et très secrets”, a déclaré le producteur. “Mais je sais juste qu’il a battu de nombreux records, alors nous verrons ce qui se passera avec ça.”

Le collaborateur de longue date d’Em, 50 Cent, a également mentionné que de la nouvelle musique était en préparation.

“[Eminem] m’a envoyé un disque maintenant, il travaille maintenant “, a-t-il déclaré à Bootleg Kev et DJ Hed sur la station de radio Real 92.3 de Los Angeles. «Il a obtenu des choses homme. Toujours l’artiste de rap le plus vendu au monde. Nous le faisons maintenant. “

Eminem est apparu le plus récemment sur le disque de Fat Joe en 2019, Family Ties, où il a sauté sur le morceau “Lord Above”, avec le producteur Dr Dre et Mary J.Blige, et a pris des photos de Nick Cannon, suscitant une certaine controverse dans le plus pur style Eminem.

La musique à assassiner peut être achetée ici. Voir la liste complète des pistes ci-dessous.

Prémonition (introduction)

Non accommodant (feat Young MA)

You Gon ’Learn (feat Royce Da 5’9” et White Gold)

Alfred (Interlude)

Ces nuits un peu (feat Ed Sheeran)

Dans trop profond

Godzilla (avec Juice WRLD)

Obscurité

Sortir du ciel (feat Skylar Grey)

Yah Yah (feat. Royce Da 5’9 ”, Q-Tip, Denaun)

Beau-père (introduction)

Beau-père

le marais

Jamais plus d’amour

Little Engine

Lock It Up (feat Anderson .Paak)

Adieu

Pas de regrets (feat Don Toliver)

Je le ferai (avec KXNG Crooked, Royce Da 5’9 ”, Joell Ortiz)

Alfred (Outro)