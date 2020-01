Écoutez le remix de St. Vincent’s Beck’s Unventful Days

Saint-Vincent (alias Annie Clark) a dévoilé de nouvelles dimensions avec son nouveau remix de “Uneventful Days” – a / k / a “probablement la meilleure chanson que Beck a faite depuis Morning Phase” (Stereogum) – de l’album actuel de Beck, Hyperspace, qui a récemment été décrit comme “son meilleur depuis une décennie” par People. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

St. Vincent, qui joue de la guitare, de la basse et des touches en plus de remixer la chanson, a commenté: “J’ai remixé la nouvelle chanson de Beck,” Uneventful Days! “Je suppose que j’écoutais beaucoup de Herbie des années 70 [Hancock] et WAR à l’époque et se demandant combien de funk était en moi aussi. Je l’ai envoyé à Beck et il l’a creusé, mais il a dit «ça devrait être 15h plus vite.» Et que savez-vous? Il avait tellement raison. Cela a fait toute la différence dans le groove. »

Sorti le 22 novembre 2019 sur Capitol Records, Hyperspace a immédiatement été salué comme un autre pic créatif pour le caméléon consommé de la musique moderne: l’Associated Press a fait l’éloge «Il n’y a pas un moment ennuyeux sur tout l’album», a ajouté USA Today «près de 30 ans et 14 ans albums dans sa carrière, Beck a rarement été meilleur qu’il ne l’est sur Hyperspace », tandis que David Fricke, de la revue 4 étoiles de Rolling Stone, a comparé la voix de Beck dans« Uneventful Days »à« Le major Tom de David Bowie arrivant d’une orbite lointaine ».

Comme l’a récemment rapporté uDiscover Music, Beck et St. Vincent ont tous deux été confirmés comme les points forts d’une sélection d’étoiles pour «Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince». L’enregistrement en direct aura lieu le mardi 28 janvier à 19 h 30. PT au Los Angeles Convention Center. L’émission sera diffusée plus tard en 2020 sur le réseau de télévision CBS.

L’ancienne percussionniste Prince Sheila E. servira de directrice musicale de la soirée aux côtés des associés de longue date de Prince, Jimmy Jam et Terry Lewis. La gamme comprend également Foo Fighters, H.E.R., Earth, Wind & Fire, Mavis Staples, Chris Martin, Gary Clark, Jr.et Juanes.

