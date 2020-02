Écoutez le titre de l’album «Born Here Live Here Die Here» de Luke Bryan

Le géant country moderne Luke Bryan a dévoilé la tracklisting et les illustrations de son nouvel album, qui s’intitulera Born Here Live Here Die Here et sortira par Capitol Nashville le 24 avril. Il a également partagé la piste de titre du nouvel album, que vous pouvez écouter ici:

L’album, la septième sortie en studio de Bryan, a été produit par Jeff Stevens et Jody Stevens, et la star dit de la chanson titre: «La seconde où j’ai entendu la chanson‘ Born Here, Live Here, Die Here ’ [written by Jameson Rodgers, Josh Thompson and Jake Mitchell] cela me concernait, comment j’avais grandi, comment j’avais tant de racines et tant de liens avec ma ville natale.

«Être lié à votre ville natale est très important dans la musique country», poursuit Bryan. «Je suis tombé amoureux de la chanson tout de suite et maintenant nous avons un album et une tournée dérivée de cette chanson. C’est assez étonnant. Je suis fier de cette nouvelle musique et je suis vraiment ravi de la sortir! “

Born Here Live Here Die Here comprendra également le 23e single n ° 1 de Bryan “Knockin” Boots “ et son coup actuel “What She Wants Tonight”. L’album est le suivi de l’album certifié par l’or de Bryan en 2017 What Makes You Country, qui est devenu son troisième d’affilée à surpasser à la fois le palmarès country et tous les genres Billboard 200. Il comprenait les singles n ° 1 “Light It Up”, “La plupart des gens sont bons” et “Sunrise, Sunburn, Sunset”.

Dimanche (16), Bryan a repris ses fonctions aux côtés de Katy Perry et Lionel Richie en tant que juge sur American Idol d’ABC, pour la première de la nouvelle saison.

Born Here Live Here Die Here est sorti le 24 avril. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

Tracklisting:

1. Bottes Knockin ‘(Hillary Lindsey, Jon Nite, Gordie Sampson)

2. Ce qu’elle veut ce soir (Luke Bryan, Ross Copperman, Hillary Lindsey, Jon Nite)

3. Born Here Live Here Die Here (Jake Mitchell, Jameson Rodgers, Josh Thompson)

4. Une Margarita (Michael Carter, Matt Dragstrem, Josh Thompson)

5. Trop ivre pour conduire (Luke Bryan, Michael Carter, Brandon Kinney)

6. Construis-moi un papa (Jake Mitchell, Josh Thompson, Brett Tyler)

7. Little Less Broken (Michael Carter, Lindsay Rimes, Matt Rogers)

8. Pour un bateau (Randy Montana, Josh Thompson, Mike Walker)

9. Où en sommes-nous (Luke Bryan, Brent Cobb)

10. Down To One (Dallas Davidson, Justin Ebach, Kyle Fishman)

