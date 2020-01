Écoutez le tout nouveau morceau de Justin Bieber

L’icône de la pop Justin Bieber a abandonné le single de son prochain album, “Yummy”, un nouveau morceau contagieux, qui est maintenant disponible sur Def Jam Recordings. “Ouais, vous avez ce délicieux-miam”, répète-t-il dans le crochet accrocheur de la chanson avant d’ajouter, “Et vous restez flexin ‘sur moi.” Vous pouvez consulter la vidéo lyrique de la piste ci-dessous.

Le prochain album de Bieber, qui n’a pas encore de date de sortie, marquera son premier projet solo depuis Purpose en 2015. Pendant sa pause musicale, la star a cependant collaboré en collaborant sur un certain nombre de chansons, notamment les amis de BloodPop, No Brainer de DJ Khaled, I Don’t Care de Ed Sheeran, Dan + Shay’s, 10 000. Heures »et un vers invité sur le« méchant »de Billie Eilish.

En plus de taquiner l’arrivée de “Yummy” dans son annonce de la veille de Noël sur Twitter, Bieber a également annoncé une nouvelle série docu, Justin Bieber: Seasons qui le voit évaluer les erreurs de son passé et faire la chronique de la réalisation de son nouvel album.

«En tant qu’êtres humains, nous sommes imparfaits, mon passé, mes erreurs, toutes les choses que j’ai traversées, je crois que je suis exactement là où je suis censé être et Dieu m’a là où il veut de moi», remarque Bieber dans le premier clip de la série.

Alors qu’il marche dans le désert, Bieber entend alors expliquer en quoi l’album diffère de Purpose de 2015.

«J’ai l’impression que c’est différent, simplement à cause de ma position dans ma vie», explique-t-il.

La série sera présentée en premier sur YouTube le 27 janvier à 13 h HE (18 h GMT), et de nouveaux épisodes devraient arriver les lundis et mercredis suivants. La série docu mettra en vedette des contributions des gens autour de Bieber, y compris le manager Scooter Braun et sa femme Hailey.

La série ramène Bieber à la plate-forme où tout a commencé pour lui, alors qu’il n’était qu’un aspirant chanteur à publier des vidéos sur YouTube avant de monter en flèche en 2007 après sa découverte. Il est actuellement l’artiste le plus abonné sur YouTube avec 47,8 millions d’abonnés.

Écoutez le meilleur de Justin Bieber sur Apple Music et Spotify.