Écoutez le tout nouveau single de Sam Smith, To Die For

Après avoir publié une série de messages cryptés sur les réseaux sociaux indiquant son arrivée imminente, le nouveau single de Sam Smith, «To Die For», est désormais disponible sur Capitol Records. Vous pouvez consulter la vidéo officielle de la chanson ci-dessous.

La semaine dernière, un compte Instagram nommé @todiefor_ a publié de courtes vidéos et photos taquinant le single suivant sur les traces de leurs récents singles “I Feel Love” et ‘Comment dormez-vous“Qui peut encore être vu dans les faits saillants de l’histoire du compte.

Parallèlement au compte Instagram, Smith a démarré un tout nouveau site Web arborant l’annonce: «Ouvre le 14 février 2020 – pour la grande ouverture – inscrivez-vous pour obtenir des informations sur le lancement du magasin maintenant».

Plus tôt cette semaine, Smith a également annoncé une performance télévisée faisant la promotion de «To Die For». Sam sera l’invité du Graham Norton Show pour le dernier épisode de la série ce vendredi, aux côtés des invités Justin Timberlake, Anna Kendrick, Oti Mabuse et Alan Carr.

Leur nouvelle boutique éphémère sera ouverte à Soho, Londres du mercredi 12 février au vendredi 14 février.

“La sortie de cette chanson va être sauvage”, a déclaré Sam Smith. «J’ai l’impression que ça vient d’une des parties les plus profondes de moi. J’ai écrit cela avec Jimmy Napes et Stargate à Los Angeles pendant une période de découverte de soi et de chagrin. Ceci est pour tous les cœurs solitaires là-bas lors d’une autre Saint-Valentin xx. “

Smith a également révélé sur les réseaux sociaux que «To Die For» serait également le titre de leur nouvel album sorti le 1er mai.

«Mon TROISIÈME album À MOURIR POUR VOUS est le 1er mai !!!! Vous pouvez précommander demain ” le chanteur a écrit sur Twitter.

“Je suis plus fier de cet album que de tout ce que j’ai fait. Je me suis vraiment libéré ces deux dernières années en écrivant ceci et j’espère que vous pourrez danser et vous relier à ces histoires. Tout est pour vous, toujours xx. “

Smith a annoncé l’année dernière que le nouveau record serait plus axé sur la pop que le précédent record «The Thrill Of It All».

“J’ai l’impression d’avoir récemment montré un côté de moi que je garde normalement pour moi ou pour ma famille et mes amis”, a récemment déclaré le chanteur. «Je l’ai montré à tout le monde et tout le monde a adoré. Cela m’a presque donné la permission de faire ce que j’ai toujours rêvé de faire, mais j’ai toujours eu peur de le faire, qui est de la musique pop. “

Le chanteur a également révélé qu’ils avaient été incités à écrire de nouvelles musiques à la suite d’une collaboration en 2018 avec Calvin Harris, «Promises». «J’ai tout naturellement commencé à retourner dans le studio et j’ai commencé à écrire», a déclaré Smith. “J’ai attrapé ce vent et j’ai commencé à surfer sur cette vague et je n’ai cessé d’écrire depuis.”

