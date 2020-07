Écoutez Lemmy revivre sa première expérience AC / DC dans une interview inédite

Une interview inédite avec la légende de Motorhead Lemmy de 2015 a été publiée où il parle de sa connexion avec AC / DC.

L’entrevue de 25 minutes a été téléchargée par le podcast AC / DC: Beyond The Thunder, et voit Lemmy se rappeler avoir vu AC / DC avec Bon Scott pour la première fois à Londres, étant un roadie pour Jimi Hendrix, ses influences et plus encore.

Lemmy a déclaré: «AC / DC est un groupe de rock’n’roll – ils sont comme nous. Nous ne jouons pas de métal et AC / DC ne jouons pas de métal. Deep Purple ne joue pas de métal. Cela a été interprété comme cela, mais c’était avant que le terme «métal lourd» n’existe.

« Il n’y a pas beaucoup de heavy metal qui soit mon genre de musique. »

Quant à la première fois qu’il a vu AC / DC en direct, Lemmy a rappelé: «Je suis allé les voir dans un pub – j’y ai vu des Sex Pistols également – The Nashville à West Kensington. Ça s’appelle maintenant les Famous 3 Kings – c’était un super endroit et tout le monde y jouait.

«Ils venaient d’Australie pour une tournée et Bon Scott a fait le tour du boozer avec Angus Young sur ses épaules. Il était évident qu’ils allaient être énormes. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait Motorhead comme AC / DC, Lemmy a déclaré: «Nous sommes fondamentalement de la même époque. Nous sommes des oiseaux d’une plume. Nous avons joué un peu plus vite qu’eux! »

Écoutez le podcast complet maintenant sur Apple ou Spotify et visitez le site Web de Beyond The Thunder pour en savoir plus.

Le mois dernier, il a été révélé que le cinéaste Greg Olliver, qui a réalisé le documentaire Lemmy de 2010, travaillait sur un biopic sur le défunt bassiste et chanteur de Motorhead, décédé en 2015.

Le film sera produit en collaboration avec le directeur de Motorhead, Todd Singerman, et l’écrivain Steffan Chirazi, qui agiront tous les deux comme producteurs exécutifs.

En avril, une nouvelle vidéo pour The Roadcrew de Motorhead (We Are) a été publiée pour aider à soutenir le fonds de secours mondial Crew Nation. Cela a été suivi en mai par les comptes de médias sociaux du groupe appelant les fans à rendre hommage à leurs roadies préférés, puis à partager les hommages en ligne.