Écoutez l’ensemble spécial «Kitchen Mix» du Jour de la Terre de Disclosure

Pour célébrer la Journée mondiale de la Terre demain, les gourous de la musique électronique Disclosure sortiront une édition spéciale de leur populaire série «Kitchen Mix – Self Isolation FM». Disponible via l’application Dice, le flux sera gratuit, mais les fans seront encouragés à faire un don. Tous les profits iront directement à la Croix-Rouge, car ils fournissent inlassablement des secours pendant la pandémie mondiale de COVID-19.

Alors qu’ils s’isolent chacun chez eux, les frères Howard et Guy Lawrence, qui composent Disclosure, divertissent les fans avec une série de DJ sets et de playlists. Plus tôt ce mois-ci, Guy, qui réside actuellement à Los Angeles, a offert un ensemble de 90 minutes en direct pour The Boiler Room, ce qui a permis de recueillir plus de 3000 $ pour le Global FoodBanking Network.

De plus, le duo de production britannique a un nouveau tour sur leur playlist Spotify, “Disclosure’s Record Bag”, en le transformant en “Disclosure’s Record Bag aka Self-Isolation FM”, et en ajoutant quotidiennement de nouvelles pistes. La liste de lecture comprend actuellement des morceaux aussi divers que la piste disco de Cher en 1979, ‘Take Me Home’, l’hypnotique de Radiohead ‘Everything In Its Right Place’, de leur LP de 2000, Kid A, ainsi qu’une poignée de chansons du défunt chanteur ” – le compositeur Bill Withers, dont ‘Use Me’ et ‘Ain’t No Sunshine’.

La semaine dernière, les frères ont également promu un nouveau design de t-shirt sur Instagram, au profit de Masks For NHS Heroes. La campagne recueille des fonds pour fournir aux travailleurs de la santé du Royaume-Uni les équipements de protection individuelle dont ils ont tant besoin, alors qu’ils se trouvent en première ligne de COVID-19.

Disclosure, quant à lui, est récemment revenu avec sa première nouvelle musique depuis 2018, laissant tomber les singles “Ecstasy”, “Tondo” et “Expressing What Matters”, qui figurent tous les trois sur leur EP, Ecstacy, qui a été publié le 28 février. L’EP comprend également «Etran», qui échantillonne le groupe nigérien Etran Finatawa, tandis que le morceau «Get Close» est composé de matériel entièrement original.

Cette année marque le 50e anniversaire du Jour de la Terre qui, pour 2020, se concentre sur le thème de l’action climatique. Une variété d’événements numériques auront lieu dans le monde entier – des concerts en streaming en direct aux premières de films en passant par les concours et les cadeaux.

Pour écouter le spécial Earth Day Kitchen Mix, visitez Dice.