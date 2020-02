Écoutez les changements de nouvel album de Justin Bieber

Justin Bieber a sorti son nouvel album Changes. Le disque était dirigé par «Yummy», «Get Me» (avec Kehlani), «Yummy (Summer Walker Remix)» et «Intentions» (avec Quavo). Les autres contributeurs aux changements incluent Post Malone, Travis Scott et Lil Dicky. Écoutez l’album de Bieber ci-dessous (via RBMG / Def Jam). (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Le précédent LP studio de Bieber était Purpose en 2015. Il a récemment interprété «Yummy» et «Intentions» dans Saturday Night Live. Bieber lance sa tournée Changes en mai. Achetez vos billets ici.

