Écoutez les enregistrements de la distribution originale de la «playlist extraordinaire de Zoey»

Il y a une nouvelle série dramatique hebdomadaire pour les amateurs de musique – Zoey’s Extraordinary Playlist (pensez à Glee sur le lieu de travail) qui propose des interprétations originales de chansons d’une grande variété d’artistes, notamment les Beatles, Whitney Houston et les Jonas Brothers, entre autres.

Heureusement, ces performances sont disponibles pour jouer longtemps après la diffusion de chaque épisode. Chaque semaine, le spectacle sortira un EP en conjonction avec le nouvel épisode, mettant en vedette les enregistrements originaux des chansons interprétées dans le spectacle. Les sélections des quatre premiers épisodes sont actuellement disponibles sur liste de lecture numérique, qui sera ajouté à tout au long de la saison, aboutissant à une bande sonore complète.

Le spectacle, qui a été présenté aux États-Unis le 7 janvier, met en vedette Jane Levy (Suburgatory, Don’t Breathe) dans le rôle de Zoey Clarke, un codeur informatique basé à San Francisco travaillant dans une entreprise de technologie. Après qu’une étrange série d’événements ait eu lieu lors d’un rendez-vous d’IRM, Zoey a soudainement la capacité d’entendre les désirs, les pensées et les désirs les plus intimes des gens autour d’elle, tous canalisés par des chansons populaires. Levy est rejoint par une distribution dynamique, dont Lauren Graham des Gilmore Girls, qui incarne le patron de Clarke, Alex Newell de Glee, Skylar Austin de Pitch Perfect, ainsi que les vétérans hollywoodiens Mary Steenburgen et Peter Gallagher.

La nouvelle collection de chansons, qui vient de sortir aujourd’hui, est extraite de l’épisode quatre et comprend une interprétation sensuelle du succès de The Platters en 1955, “ The Great Pretender ”, ainsi qu’une reprise animée de l’aliment de base de l’évangile, “ This Little Light Of Mine ”. , tous deux chantés par Alex Newell – une force vocale avec laquelle il faut compter, qui joue le voisin fluide de Clarke dans la série. La performance émotionnelle de Lauren Graham du «Wrecking Ball» de Miley Cyrus est également présentée. Ces morceaux rejoignent les versions du casting de chansons telles que le hit de Mad World de Tears for Fears en 1982, le single multi-platine de DJ Khaled, All I Do Is Win et le classique des Rolling Stones, «(Je ne peux pas obtenir de satisfaction)».

La liste de lecture extraordinaire de Zoey est diffusée le dimanche soir sur NBC.

Écoutez la bande originale de Zoey’s Extraordinary Playlist ici.