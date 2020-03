Écoutez les nouveaux morceaux de Drake «Quand dire quand» et «Chicago Freestyle»

Drake a partagé deux nouveaux morceaux, «Quand dire quand» et «Chicago Freestyle». Découvrez la nouvelle vidéo combinant les deux chansons, arrivée par surprise samedi soir (29 février), ci-dessous.

La veille de Noël 2019, Drake a partagé «War», produit par le producteur britannique de forets AXL Beats. Il a récemment sorti deux singles avec Future, faisant allusion à un éventuel LP de suivi de leur collaboration en 2015 What a Time to Be Alive. «Life Is Good» est arrivé en premier à la mi-janvier, et ils l’ont suivi avec «Desires» quelques jours plus tard.

Lisez l’opinion de Pitchfork «Mon dîner avec Drake».

