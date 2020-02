Écoutez les «Trous» de Matt Berninger du Mercury Rev du National

Le leader national Matt Berninger a sorti une nouvelle reprise de la chanson de 1998 de Mercury Rev «Holes». La pochette est publiée dans le cadre d’un nouveau single séparé de 7 “, le dernier de la série en cours” 7 pouces pour Planned Parenthood “. La version de Berninger de” Holes “, produite par Booker T. Jones, est la face A ; un discours prononcé par l’avocat et ancien solliciteur général par intérim Neal Katyal, intitulé «Un appel à l’action pour les droits en matière de reproduction», est la face B. Regardez un vidéoclip pour la couverture de Berninger ci-dessous.

Berninger a fait la déclaration suivante dans un communiqué de presse:

Je me suis retrouvé à perdre beaucoup de temps et d’énergie à m’inquiéter de tous les

menaces pour le monde et les droits de mon enfant. Enfin, je me suis juste tourné

tout hors tension et a essayé de se détendre. J’ai commencé à écouter beaucoup de vieux

disques préférés et relecture de livres. Toute mon énergie et mon optimisme sont venus

retour et j’ai commencé à enregistrer beaucoup. Tant de gens que je connais ont

cette expérience et faire leur meilleur travail en ce moment. Au lieu de

regarder tout être détruit pourquoi ne pas s’amuser et créer des choses

qui peut riposter. Je n’ai jamais été aussi heureuse. La joie est un acte de

la résistance. IDLES a dit

cette.

Le National a récemment publié une reprise de «Never Tear Us Apart» d’INXS pour une nouvelle compilation de secours sur les feux de brousse australiens. Le groupe joue cette année au Pitchfork Music Festival, qui se déroule du 17 au 19 juillet à Chicago à Union Park. Les billets sont disponibles dès maintenant.

.