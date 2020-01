Écoutez Mystery Jets Brand New Track Petty Drone

Les Mystery Jets ont un groupe ont sorti un nouveau morceau«Petit drone». Le morceau devrait figurer sur le prochain album du groupe, A Billion Heartbeats, qui devait initialement sortir à l’automne 2019, mais en raison de la maladie du chanteur Blaine Harrison, il sortira le 3 avril via Caroline International.

Harrison dit: «Prendre les trois derniers mois pour me remettre d’une chirurgie des jambes m’a donné le temps de me mettre en forme et de travailler sur d’autres façons d’explorer les messages derrière l’album, que nous révélerons au cours des prochaines semaines. L’une des parties les plus humiliantes d’être un Mystery Jet est la compréhension et le soutien que nous recevons quotidiennement de nos fans, et nous sommes tellement excités de revenir là-bas et de jouer ces chansons avec plus d’amour et d’énergie que jamais. “

Le nouveau morceau de Mystery Jets, «Petty Drone» est un appel aux armes, épais avec les mélodies de «70s Queen» et ce que le groupe décrit comme une sorte de «colère psychédélique». L’énergie de la chanson dément ses paroles dystopiques, inspirées du film d’Adam Curtis HyperNormalisation, et du phénomène moderne du capitalisme de surveillance: “Ostracisé, dénationalisé, recatégorisé … polarisé, désensibilisé …” Vous pouvez vérifier ‘Petty Drone’ out au dessous de.

Récemment, Blaine Harrison, avec le reste du groupe, a présenté «Speakers Corner» – une soirée de conversation inspirée par les thèmes de A Billion Heartbeats, y compris des discussions de panélistes sur le changement climatique, l’égalité des sexes et la crise des réfugiés. La soirée a été filmée et sera disponible à regarder dans les prochaines semaines.

A Billion Heartbeats est décrit comme «un album qui atteint un équilibre entre passion, peur et espoir. Au milieu de la cavalcade colorée de riches harmonies, de guitares lourdes et de cris de ralliement, le message essentiel de l’album – sur la responsabilité personnelle et le pouvoir de s’engager. Dans un sens, ce n’est pas seulement le record de «l’état de la nation» des Mystery Jets, mais aussi leur record de «l’état d’une génération».

Blaine Harrison vivait en tant que gardien de propriété juste au coin de Trafalgar Square où il s’est retrouvé témoin d’une année entière de manifestations en 2017. C’est à partir de là que le sixième joueur de longue date des Mystery Jets, A Billion Heartbeats, est né. “Cet album ne visait pas à faire des opinions pointues”, dit-il. “Il s’agissait d’être un miroir de ce qui se passe, reflétant la façon dont les gens se sentent.”

Comme précédemment signalé uDiscover Music, la tournée britannique de Mystery Jets commence à la Manchester Academy 2 le 10 avril. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur toutes leurs dates à venir.

A Billion Heartbeats sort le 3 avril et peut être acheté ici.