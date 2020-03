Écoutez NAV, Travis Scott et la nouvelle chanson de Gunna «TURKS»

NAV est de retour avec une nouvelle chanson qui présente à la fois Travis Scott et Gunna. Ça s’appelle “TURKS”. Écoutez ci-dessous.

NAV a récemment fait son apparition sur le nouvel album de Lil Uzi Vert, LUV vs. the World 2. Travis Scott devrait faire la une de Coachella 2020, qui a été reporté à octobre. Scott est récemment apparu sur une nouvelle chanson avec Migos et Young Thug. Gunna a sorti un nouveau single plus tôt cette année appelé “SKYBOX”, qui est arrivé avec une vidéo dans laquelle une Gunna animée est partie à l’aventure en montgolfière.

Lisez l’interview «Lunch With NAV» sur Levels.

.