Écoutez Parliament Of Owls de l’album d’Agnes Obel, Myopia

L’auteure-compositrice-interprète danoise Agnes Obel a partagé un nouveau morceau, «Parliament Of Owls», que vous pouvez consulter ci-dessous.

«Parliament Of Owls» est également l’un des points forts de le nouvel album très attendu du compositeur-interprète danois Myopia, qui devrait sortir par Deutsche Grammophon, le prestigieux label jaune d’Universal Music Group et Blue Note en Amérique du Nord, le 21 février.

Suivant les mêmes principes que pour ses précédents albums (Philharmonics, Aventine et Citizen Of Glass), qu’elle a réalisé en tant que projet d’une seule femme dans son propre home studio berlinois, Obel a été soumise à un isolement créatif auto-imposé avec la suppression de tout l’extérieur influences et distraction dans le processus d’écriture, d’enregistrement et de mixage pour Myopia.

«Les albums sur lesquels j’ai travaillé ont tous exigé que je construise une sorte de bulle dans laquelle tout devient à propos de l’album. Pour moi, la production est intimement liée aux paroles et à l’histoire derrière les chansons », explique Obel. C’est précisément ce qui rend sa musique si captivante et il en va de même avec Myopia.

«Paradoxalement, pour moi, je dois créer ma propre myopie pour faire de la musique», dit-elle, parlant de la création de l’album, qui a vu Obel expérimenter des techniques de traitement d’enregistrement, de déformation et de réduction de voix, cordes, piano, célesta et piano luthéal. , trouver des moyens de faire fondre ces éléments pour ne faire qu’un.

Pour soutenir Myopia, Agnes Obel jouera à travers l’Europe lors d’une grande tournée au printemps 2020 et rejoindra Dead Can Dance en tant qu’invitée spéciale à travers l’Amérique du Nord en avril et mai. Son itinéraire démarre avec un spectacle à guichets fermés au Rough Trade East de Londres à la date de sortie de Myopia – 21 février – et les dates européennes incluent également deux nuits au KB Hallen de Copenhague (27 et 28 février) et un autre spectacle à Londres au Eventim Apollo le 9 avril. Visitez le site de l’artiste site officiel pour les billets et plus d’informations sur toutes les dates.

Myopia est sorti le 21 février et peut être acheté ici.