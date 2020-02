Écoutez Phil Elverum Discuter de “I Miss You” de Blink-182 sur le Podcast Blink-155

Phil Elverum a récemment fait une apparition sur le podcast de fans hebdomadaire Blink-182 Blink-155, qui est – selon le propre compte des hôtes – “un podcast inutile qui passe en revue toutes les chansons de Blink-182.” Elverum a appelé pour parler de “I Miss You”, la ballade de l’album éponyme du trio pop-punk de 2003.

“La première fois que j’ai écouté, j’ai regardé la vidéo, qui était peut-être une surcharge sensorielle … et depuis, elle a décliné”, a-t-il déclaré. “Tout à l’heure dans la voiture, j’ai réalisé qu’il y a un couplet, un refrain, puis un couplet, et puis toute la dernière moitié de la chanson est juste le refrain encore et encore … C’est trop. Vous devez avoir un peu plus de contenu, même si le contenu est cette bouillie incohérente de références Nightmare Before Christmas. »

Elverum a poursuivi: «J’ai essayé de comprendre le premier et le deuxième couplet par eux-mêmes, parce qu’ils sont deux chanteurs différents, et j’ai en quelque sorte commencé à penser à la chanson comme deux chansons différentes qui sont entrelacées – ce qui est cool, votre groupe en a deux chanteurs et ils chantent tous les deux des chansons différentes qui s’entrelacent en quelque sorte? C’est peut-être une façon généreuse d’entendre cette chanson, mais c’est ce que j’ai commencé à faire et j’ai aimé ça », a-t-il déclaré. «Le premier verset dit une chose … Je ne sais pas ce que c’est exactement, mais il dit essentiellement: ‘Je suis triste, je vis dans la vallée des ombres, trouve-moi et nous allons traîner là-bas , Nightmare Before Christmas, mon film préféré. »»

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà eu une phase punk, Elverum a répondu: «Non, j’ai en quelque sorte sauté de MC Hammer à Beat Happening … Weezer est probablement le plus proche de ma vie. C’est un peu moins mauvais, mais toujours dans la même veine. ” Écoutez l’intégralité du contenu ci-dessous; Elverum arrive à la marque 2:29:20.

