Écoutez «Quick Trick» de l’album Blissy non publié, Jazz Messengers Album

Blue Note Records a annoncé la sortie le 24 avril de Just Coolin ’, un album studio jamais publié par le grand batteur de jazz Art Blakey & the Jazz Messengers. Il a été enregistré le 8 mars 1959 dans le studio du célèbre ingénieur Rudy Van Gelder à Hackensack, New Jersey.

La session a présenté une programmation stellaire des Jazz Messengers qui n’ont travaillé ensemble que pendant une courte période. Avec Blakey à la batterie, il y avait le trompettiste Lee Morgan, le saxophoniste ténor Hank Mobley, le pianiste Bobby Timmons et le bassiste Jymie Merritt.

Just Coolin »comprend deux compositions inédites, dont« Quick Trick »de Timmons est maintenant disponible en streaming ou en téléchargement. L’album peut être pré-commandé maintenant sur CD, en téléchargement numérique, et sur un pressage vinyle tout analogique de 180 grammes, masterisé par Kevin Gray.

Au moment de la session Just Coolin, le rôle du saxophoniste dans les Jazz Messengers était en transition. Le groupe avait enregistré pour la dernière fois en octobre 1958, quand ils ont consolidé leur place dans le firmament du jazz avec l’album classique Moanin ’. Benny Golson était le saxophone ténor en vedette sur ce LP. Mais en juillet 1959, Blakey avait recruté un nouvel saxophoniste ténor, Wayne Shorter, qui resta un élément incontournable du groupe jusqu’en 1964.

L’intérim a vu le retour de Mobley, un membre fondateur des Jazz Messengers sur leur formation en 1954. Il est apparu sur leur premier enregistrement The Jazz Messengers At The Café Bohemia en 1955. Mobley était également le compositeur résident du groupe, et trois des six les morceaux de Just Coolin étaient ses compositions, «Hipsippy Blues», «M&M» et «Just Coolin».

Cinq semaines après la session de Just Coolin, le fondateur et producteur de Blue Note, Alfred Lion, a pris la décision d’enregistrer à nouveau le groupe au célèbre club Birdland à New York. Le 15 avril 1959, il a capturé un enregistrement en direct confiant qui comprenait quatre des six titres enregistrés en mars. Ces enregistrements de Birdland ont fini par remplacer la date du studio lorsque, plus tard cette année-là, Lion a plutôt sorti l’album live en deux volumes Art Blakey & The Jazz Messengers At The Jazz Corner Of The World.

“En 2020, c’est formidable de trouver plus de Morgan, Mobley et Timmons dans leur prime”, écrit Bob Blumenthal dans les notes de doublure pour Just Coolin. “La musique s’était clairement installée au cours du mois qui séparait les versions studio et live, mais le feu de ces six titres a un attrait qui lui est propre.”

Just Coolin 'est sorti le 24 avril.

CÔTÉ 1

1. Hipsippy Blues (Hank Mobley)

2. Fermez les yeux (Bernice Petkere)

3. Jimerick (inconnu)

CÔTÉ 2

1. Tour rapide (Bobby Timmons)

2. M&M (Hank Mobley)

3. Just Coolin ’(Hank Mobley)

Lee Morgan: trompette

Hank Mobley: saxophone ténor

Bobby Timmons: piano

Jymie Merritt: basse

Art Blakey: batterie

Session originale produite par Alfred Lion

Enregistré le 8 mars 1959, Van Gelder Studio, Hackensack, NJ

Enregistrement de Rudy Van Gelder

Photographie par Francis Wolff

Conception de la couverture par Todd Gallopo chez Meat and Potatoes

Produit pour la sortie par Zev Feldman

Masterisé pour le vinyle par Kevin Gray chez Cohearent Audio