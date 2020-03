Écoutez “Right” et “Floating”, les deux derniers morceaux de Mac Miller

Il sera toujours difficile de parler de Mac Miller sans une boule dans la gorge. Et c’est que tous ceux qui ont eu la chance de le voir vivre et se connecter avec sa musique savent qu’avec sa mort prématurée quelqu’un de spécial est parti. Mais Miller avait un dernier cadeau en préparation pour ses fans: un album intitulé Circles. Lorsque sa famille a annoncé sa libération, des millions de fans étaient remplis de bonheur nostalgique en entendant son travail une dernière fois. Mais cette publication manquait de deux derniers titres, “Right” et “Floating”, certains que nous avons déjà entre les mains dans le cadre de l’édition de luxe.

Conçus à l’origine pour compléter leur LP Swimming 2018, les cercles sont arrivés en janvier et la version de luxe a vu sa sortie physique plus tôt ce mois-ci. Mac Miller avait travaillé avec Jon Brion sur la natation et les cercles. Ce dernier album compagnon a été achevé par Brion après sa mort en septembre 2018. Avec douze chansons, Circle a été présenté comme un véritable au revoir doux-amer au rappeur. Un au revoir qui serait prolongé par les deux chansons que nous avons maintenant.

“Right” se présente comme une chanson réfléchie et pleine d’espoir pour les amoureux qui se retrouvent. Avec une énergie super apaisante, Miller semble dire au revoir à tout le monde avec un doux sourire. Pour sa part, Flottant imagine un moment où la gravité ne suffit pas à la maintenir au sol. Ses thèmes lyriques apaisants planent propulsés par des instruments éthérés qui ont envie de l’accompagner où qu’il soit.

Les deux vidéos sont accompagnées d’animations en boucle simples qui s’associent assez bien avec les chansons. Ils notent l’absence de Miller et n’interfèrent pas avec le sentiment de la musique. Maintenant, il est temps d’écouter ce qui peut être le dernier matériau que Mac Miller nous a laissé: